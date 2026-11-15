حرس الثورة الإيراني يعلن استهداف ناقلتي نفط بألغام بحرية في مضيق هرمز

أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية أن ناقلتي نفط تعرّضتا لانفجارين كبيرين إثر اصطدامهما بألغام بحرية، أثناء محاولتهما عبور المسار الجنوبي المحظور في مضيق هرمز، وفق بيان للحرس.

وزعم البيان أن الناقلتين حاولتا العبور خلسةً بعد إطفاء أنظمة التعريف وتحديد المواقع، وبمساعدة من الجيش الأميركي، مشيراً إلى اندلاع النيران فيهما عقب الانفجارين.

وأضاف أن إحدى الناقلتين، وهي من فئة الناقلات العملاقة وكانت تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، غرقت في المياه الجنوبية للخليج، محذّراً الصيادين من الاقتراب من حطامها.

كما حذّرت القوة البحرية مالكي ناقلات النفط وشركات الشحن وأطقم السفن من دخول المنطقة التي تصفها بالمحظورة في مضيق هرمز، مؤكدة أن السفن التي تخالف الترتيبات الإيرانية وتدخل تلك المنطقة ستواجه المصير نفسه.

ملاحظة تحريرية: أُبقيت المعلومات المتعلقة بأسباب الانفجارين، والدور الأميركي، وغرق الناقلة ضمن ما أورده البيان الإيراني، من دون تقديمها كوقائع مستقلة مؤكدة.

المصدر: موقع المنار