حرس الثورة الإسلامية: نحذر مالكي ناقلات النفط ومديري شركات الشحن وأطقم السفن من الاقتراب من المنطقة المحظورة في مضيق هرمز وننذرهم بعدم الانخداع بجيش الولايات المتحدة المعتدي