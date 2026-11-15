الأحد   
   15 11 2026   
   5 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 15:21
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    مشاهد متداولة توثّق لحظة استهداف الطيران السعودي تحشيدات تابعة للسعودية، كانت تنسحب باتجاه مدينة عدن

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      بالصور | الإعلام الحربي اليمني يوثّق عمليات التصدي للتحشيدات السعودية في محافظة لحج

      بالصور | الإعلام الحربي اليمني يوثّق عمليات التصدي للتحشيدات السعودية في محافظة لحج

      آخر المستجدات والتطورات في اليمن على المستويات الميدانية والسياسية، مع مراسلنا حمود شرف

      آخر المستجدات والتطورات في اليمن على المستويات الميدانية والسياسية، مع مراسلنا حمود شرف

      مشاهد متداولة لانسحاب قوات التحشيدات السعودية من محيط ذو باب وباب المندب

      مشاهد متداولة لانسحاب قوات التحشيدات السعودية من محيط ذو باب وباب المندب