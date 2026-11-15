بيرم: صمود إيران والمقاومة شكل سدا أمام مشروع التوسع والهيمنة

قال الوزير السابق مصطفى بيرم في احتفالٍ إحياءً يوم شهيد حزب الله في بلدة أنصار الجنوبية إن “الشهادة تمثل أعلى مراتب التضحية في سبيل الحق، وأن أتباع هذا النهج هم الذين ينحازون إلى الحق ويحملون قيمه، بعيدًا عن المفهوم المذهبي الضيق للتشيّع”.

وأكد بيرم أن “مواجهة الظلم ومشاريع الهيمنة مسؤولية أخلاقية وإنسانية”، ولفت إلى أن “المشروع الصهيوني يمثل نموذجًا لمشروع قائم على القتل والعدوان، وأن ما يجري في المنطقة يؤكد ضرورة الوقوف في وجهه، وعدم الاستسلام لمحاولات إخضاع الشعوب”، وأشار إلى أن “صمود إيران والمقاومة شكّل سدًّا أمام مشروع التوسع والهيمنة”، معتبرًا أن “انتصار هذا المشروع كان سيهدد شعوب المنطقة والعالم، في ظل إسقاط المعايير والقوانين الدولية”.

وشدد بيرم على أن “المقاومة لا تحمل السلاح حبًا به، بل دفاعًا عن الوطن والكرامة والسيادة”، ورأى أن “التضحيات التي قدّمها أبناء المقاومة، من شهداء وجرحى وأسرى وعائلات، تنطلق من إيمان راسخ بأن الحياة لا قيمة لها من دون كرامة”، مستحضرًا في هذا السياق مقولة الإمام الحسين (ع): «هيهات منا الذلة»، وموقف الإمام موسى الصدر في مواجهة المشروع الصهيوني، حين أكد الاستعداد لمقاومته ولو بالأسنان والأظافر.

ورأى بيرم أن لبنان يحتاج إلى دولة مقتدرة تليق بتضحيات أبنائه، وتحفظ وحدته وتعدديته، وأكد أن المقاومة لطالما أكدت أنها ليست بديلًا عن الدولة، ودعا السلطات والقضاء إلى القيام بمسؤولياتهما في مواجهة العملاء وحماية الوطن. كما اعتبر أن شرف المقدسات، وفي مقدمتها القدس، مرتبط بتضحيات المؤمنين، وأن مسيرة المقاومة ستبقى قائمة على الصدق والثبات والتعاون والعطاء، بعيدًا عن التراجع أو الاستسلام ، وختم بيرم كلمته بتجديد الوفاء والعهد للشهداء ..

المصدر: موقع المنار