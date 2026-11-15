هيئة شؤون الأسرى: نحو 350 طفلًا فلسطينيًا يقبعون في سجني “عوفر ومجدو” الإسرائيليين ويتعرضون للتجويع والتعذيب والاعتداءات الجسدية والحرمان من العلاج