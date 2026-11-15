حرس الثورة الإسلامية: خلال الساعات الماضية تعرّضت ناقلتا نفط لانفجارين هائلين إثر اصطدامهما بألغام بحرية أثناء عبورهما المسار الجنوبي غير المسموح به في مضيق هرمز