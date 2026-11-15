النائب حسين الحاج حسن: هناك دائماً مشروع أميركي إسرائيلي يهدف إلى استئصال المقاومة والقضاء عليها



أطلقت جمعية مؤسسة جهاد البناء الإنمائية فعاليات مهرجان الزيتون السنوي، باحتفال أقيم في مركز أبي ذر الغفاري في بلدة ديردغيا الجنوبية، بحضور رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب د. حسين الحاج حسن، مدير المؤسسة في منطقة جبل عامل الأولى المهندس حسن عطوي، مدير مديرية العمل البلدي في المنطقة علي الزين، رؤساء وأعضاء مجالس بلدية واختيارية، ممثلين عن المصالح الإقليمية والمديريات التابعة لوزارة الزراعة وعن التعاونيات والجمعيات الزراعية والنقابية، فعاليات وشخصيات وأعضاء من قيادة منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله، علماء دين، عوائل شهداء، وحشد من الأهالي.



وخلال حفل الافتتاح، ألقى النائب الحاج حسن كلمة أكد فيها أنّ الهدف الأساسي من الحروب الثلاث التي شنّتها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل علينا هو القضاء على المقاومة، مشيراً إلى أنّ العدو الصهيوني كان يحضّر لعملية البيجر منذ عشر سنوات، ولم يكن هناك حينها إسناد لغزة ولا أي شيء من هذا القبيل، وفي عام 2006 لم يكن هناك إسناد لغزة، وكذلك في عام 1982، وقبل ذلك.



ولفت الحاج حسن إلى أن “إسرائيل” لا تخفي غاياتها وأهدافها، ولذلك هناك دائماً مشروع أميركي إسرائيلي يهدف إلى استئصال المقاومة والقضاء عليها، موضحاً أنه ليس هناك من يستيقظ صباحاً، وكل أموره تسير على ما يرام، ثم يقرر فجأة أن يحمل السلاح ويقاوم من دون سبب، بل إن الناس تلجأ إلى المقاومة عندما تواجه تهديداً واحتلالاً ومشروع تهديد موجود.



وقال الحاج حسن: إن المشروع الأميركي الإسرائيلي يقوم على القضاء على المقاومة، لأن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان في المنطقة من يعترض على مشاريعهما أو يعارضهما أو يقف في وجههما، وحتى بعض الدول العربية والإسلامية التي أقامت علاقات تطبيع مع إسرائيل، تعتبرها إسرائيل تهديداً لأمنها القومي لمجرد أنها تعارضها بطريقة أو بأخرى.



وأضاف الحاج حسن: حاولت إسرائيل القضاء على المقاومة، ففي عام 2024، قتلت عدداً كبيراً من القيادات والكوادر والمجاهدين، ودمّرت جزءاً كبيراً من القدرات، وكان هناك أسباب تتعلق بنا، كما أن هناك أسباباً ترتبط بالتفوّق التكنولوجي والاستخباراتي للعدو. بالنتيجة، وبعد مرور عامين على معركة أولي البأس، بما فيها خمسة عشر شهراً من المحاولات المستمرة للقضاء على المقاومة والتي تعرّضت فيها المقاومة لاستهداف يومي، وصولاً إلى معركة العصف المأكول، وفي هذه المعركة، نعم، نحن أطلقنا النار يوم الثاني من آذار، لأننا أردنا أن نكون جزءاً من معادلة إقليمية، لكن إسرائيل كانت تخطّط منذ فترة لشنّ هجوم مفاجئ ومباغت علينا، بهدف القضاء على جزء كبير من قياداتنا وكوادرنا، لاستكمال مشروعها الرامي إلى القضاء على المقاومة.



وتابع الحاج حسن: الحقيقة أن جميع المحاولات التي جرت للقضاء على المقاومة، منذ انطلاقتها مروراً بكل الأحداث والمحطات التي شهدتها، وصولاً إلى عام 2024 ومعركة أولي البأس، ثم الأشهر الخمسة عشر التي تلتها، وصولاً إلى معركة العصف المأكول، قد تكون نالت من بعض قدراتنا وقياداتنا وكوادرنا ومجاهدينا، وتمكن العدو فيها من احتلال أراضٍ وتدمير منازل وقرى، وتسبّب في سقوط جرحى وأسرى وشهداء، لكنه لم يتمكن من إنهاء المقاومة، ولن يتمكن من ذلك، والأهم أنه لم يستطع النيل من مجتمع المقاومة وبيئتها وشعبها، ولن يستطيع النيل من هذا المجتمع في عزيمته وصبره وثباته وقوته وإرادته.



وأردف الحاج حسن: هم اليوم يقولون إنهم قضوا على المقاومة، فيما يردّد كثيرون أن حزب الله قد ضعف وانتهى ولم يعد له وجود، وهناك ضخّ إعلامي وسياسي ونفسي متواصل، عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وصنّاع المحتوى، على مدار الليل والنهار، ولكن إذا كان حزب الله قد انتهى بالفعل، وإذا كانت المقاومة قد أصبحت في حالة احتضار، فلماذا كل هذا الانشغال بها؟ ولماذا تنشغل الولايات المتحدة وإسرائيل وسفراء الدول الخمس ومجموعة السبع، إلى جانب بعض الأطراف الداخلية، بكل هذه الدرجة بالمقاومة إذا كانت ضعيفة لهذا الحد؟



ولفت النائب الحاج حسن إلى أن المقاومة في لبنان تشكل جزءاً من محور المقاومة الذي تقوده الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكننا أصحاب قرارنا في حزب الله، ونحن مواطنون لبنانيون، ونفتخر بذلك، وحاضرون في مجلس الوزراء ومجلس النواب والبلديات وسائر المؤسسات، لكن دعونا نتحدث بصراحة مع بعضنا، هناك بعض الأطراف في لبنان تعتبر نفسها حليفة للولايات المتحدة الأميركية، ونحن حلفاء إيران، ونفتخر بذلك، وأنتم حلفاء أميركا، وعليكم أن تخجلوا، لأن الولايات المتحدة هي الراعي المباشر لإسرائيل.

وأضاف الحاج حسن: نحن في هذا المحور اليوم نمسك باقتصاد العالم عبر مضيق هرمز، وهذا سلاح بيد المقاومة في المنطقة، استخدمته وهزمت الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأميركية، باعتراف نائب الرئيس الأميركي، ونحن جزء من هذا المحور الذي يمسك فيه مركز المحور، التي هي إيران، بمضيق هرمز، ونحن أيضاً جزء من محور تقف دولته المركزية موقفاً واضحاً، مفاده أنه إذا شنّ أحد حرباً عليها بهدف تدمير بنيتها التحتية ومنشآتها النفطية، فإن الرد سيكون باستهداف البنى التحتية والمنشآت النفطية، من دون التقيد بقيود جغرافية.



وتابع النائب الحاج حسن: نحن جزء من محور دولته المحورية تمتلك قدرات وإمكانات كبيرة، ولا داعي لأن نتحدث نحن عن قدراتنا، بل لندع المسؤولين الأميركيين يتحدثون عنها، فليخبرنا وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، لماذا مُنع أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من دخول القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة للاطلاع على الأضرار التي لحقت بها؟ لأن إيران ألحقت أضراراً حقيقية بهذه القواعد العسكرية الأميركية.



وأضاف النائب الحاج حسن: الديمقراطيون توعّدوا وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بإخضاعه للتحقيق، حول إخفاء الأضرار والخسائر وحقيقة الكلفة الفعلية للحرب، فإذا كانت الولايات المتحدة دولة منتصرة وواثقة من قدراتها، فلماذا تخفي الأضرار والخسائر التي تكبّدتها؟ ولماذا لا تكشف عن الكلفة الحقيقية للحرب؟



وأردف: عندما تزوّد الولايات المتحدة إسرائيل بطائرات إف-35 لتقصفنا، وتقدّم لها الأسلحة والذخائر لتقتل أبناءنا وأطفالنا ونساءنا وكبار السن، فمن حقنا أن ندافع عن أنفسنا، وعندما تذهب الولايات المتحدة إلى تدمير مدرسة في إيران وتقتل مئة وخمسين طفلة في عمر الزهور، فإن كل من التزم الصمت إزاء هذه الجرائم يتحمّل مسؤوليته تجاه ما يحدث.



وقال إن التقلّب الدائم في مواقف ترامب، يكشف عن معادلة أساسية: أن ترامب يريد الحرب، لكنه يخشى نتائجها وتداعياتها، هو يريد أن يخرج منتصراً، لكنه يخشى نتائج الحرب وتداعياتها، أما إيران فلا تريد الحرب، لكنها تستعد لها، ترامب يريد من إيران أن تستسلم، لكن إيران لن تستسلم، ونحن في لبنان لن نستسلم، وغزة لن تستسلم، وأنصار الله لن يستسلموا، وكذلك جميع المقاومين في المنطقة، في العراق وسائر البلدان، لن يستسلموا، مهما عظمت التضحيات ومهما بلغت التحديات.



بدوره، ألقى المهندس عطوي كلمة اعتبر فيها أن شجرة الزيتون في الجنوب ليست مجرد ملف زراعي، بل هي ثلاث قضايا تجتمع في شجرة واحدة: قضية أمن غذائي، وقضية بيئية وجودية، وقضية كرامة اجتماعية وعنفوان وصمود. فعندما ندعم زراعة الزيتون، نثبت المزارع الجنوبي في أرضه، والمزارع الثابت في أرضه هو أفضل حارس للحدود في مواجهة العدو واعتداءاته.



وتابع عطوي: هي أيضاً قضية بيئية، لأن شجرة الزيتون تمنع انجراف التربة، وتعيش لآلاف السنين، وتتحدى التصحر وتغير المناخ. لذلك، فإن زراعة الزيتون في تلالنا وربوعنا ليست خياراً، بل ضرورة وطنية. أما من ناحية الأمن الغذائي، فإن الجنوب ينتج نحو خمسة وثلاثين بالمئة من زيت الزيتون اللبناني، وفق أفضل المواصفات المحلية والعالمية. ولا بد هنا من التنويه بأن نتائج فحوص زيت الزيتون التي أُجريت على عينات من الزيت الجنوبي في مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية جاءت ممتازة ومطابقة للمواصفات اللبنانية والعالمية، وهذا يشكّل رداً على بعض الأبواق التي أشاعت أن زيت الزيتون الجنوبي قد تأثر بالقذائف والصواريخ الإسرائيلية، وأنه قد لا يكون صالحاً للاستهلاك.



وقال عطوي: نتوجه بالدرجة الأولى إلى الإخوة رؤساء المصالح في وزارة الزراعة، آملين نقل مطالبنا إلى معالي وزير الزراعة. ففي لقائنا اليوم، لا نطلب صدقات، بل نطلب شراكة حقيقية، تتمثل أولاً في تجهيز مختبر في المنطقة لفحص زيت الزيتون، بما يخفف الأعباء عن المزارعين، ويجنبهم الاضطرار إلى التوجه إلى مدينتي صور أو صيدا لفحص إنتاجهم. وثانياً، التعويض على مزارعي الزيتون عن الخسائر التي لحقت ببساتينهم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على أشجار الزيتون، من خلع وحرق وقصف وغيرها من الأضرار. وثالثاً، دعم مزارعي الزيتون وتأمين الغراس وتوزيعها، لإعادة زراعة الأشجار التي تضررت أو اقتلعها العدو الإسرائيلي من جذورها.



وختم عطوي معلناً للمزارعين أن المؤسسة ستبدأ في الأيام المقبلة بتقديم شتول الزيتون بالشراكة معهم، لإعادة زراعة ما دمرته آلة العدو الصهيوني في قرانا وبلداتنا الجنوبية.