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   5 جمادى الآخرة 1448   
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    زيلنسكي: القوات الروسية هاجمت البنية التحتية للطاقة والسكك الحديدية في 8 مناطق أوكرانية

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