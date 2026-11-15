إغلاق مطار دالاس الأمريكي بعد تهديد بوجود قنبلة

أفادت تقارير بأن تسجيلات اتصالات مراقبة الحركة الجوية أظهرت أن برج المراقبة في مطار “دالاس لوف فيلد” في ولاية تكساس الأمريكية قرر إغلاق المطار، وسط أنباء عن تلقي تهديد بوجود قنبلة.

ووفقا للتسجيلات، فقد تم إبلاغ الطائرات القادمة، بما فيها رحلات تابعة لشركة ساوث ويست، بوقف الاقتراب من المطار والتحليق في مسارات انتظار، مع توجيهها إلى مواصلة مساراتها الحالية.

لم تتضح بعد طبيعة التهديد أو ما إذا كان بلاغا كاذبا.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من قرار إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تعليق جميع الرحلات المغادرة في الولايات المتحدة، على خلفية عطل في أنظمة الاتصالات.

المصدر: روسيا اليوم