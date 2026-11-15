عالم الاجتماع البروفيسور عوز ألموغ يعلن “نهاية الصهيونية” ويدعو إلى مغادرة “إسرائيل”: وصلنا إلى نقطة اللاعودة

يرى عالم الاجتماع الإسرائيلي البروفيسور عوز ألموغ أن “إسرائيل” وصلت إلى مرحلة يصعب معها استعادة مسارها السابق، معلنا “نهاية الصهيونية”. ودعا إلى مغادرة إسرائيل.

وألموغ، وهو أستاذ علم الاجتماع في جامعة حيفا، ومن أبرز الباحثين في المجتمع الإسرائيلي، أمضى عقودا في دراسة الهوية الإسرائيلية وتحولاتها، وأصدر كتبا وأبحاثا ومحاضرات تناولت أنماط الحياة والقيم والمعتقدات والتغيرات الاجتماعية في “إسرائيل”. وهو نجل قائد سلاح البحرية الإسرائيلية السابق اللواء زئيف ألموغ، والباحثة في أدب الأطفال الدكتورة غاؤولا ألموغ.

البروفيسور عوز ألموغ

وحذر عوز ألموغ من أن تغيير الحكومة لن يعالج التحولات العميقة التي طرأت على المجتمع، في ظل تصاعد التيارات الدينية والقومية وتآكل العقد الاجتماعي. وفي كتابه الجديد “أرض غائبة: هل حان وقت مغادرة إسرائيل؟”، يذهب الباحث في المجتمع الإسرائيلي إلى حد التوصية بمغادرة “إسرائيل”، معتبرا أن البقاء فيها قد يعني التخلي عن القيم الشخصية ومستقبل الأبناء.

في موقف يعكس حجم الإحباط داخل قطاعات من النخبة الأكاديمية والليبرالية الإسرائيلية، دعا ألموغ الإسرائيليين الليبراليين إلى التفكير جديا في مغادرة إسرائيل، معتبرا أن إسرائيل وصلت إلى “نقطة اللاعودة”، وأن فرص استعادتها “مسار التنوير والتعددية” باتت محدودة للغاية، حتى في حال تغيير الحكومة.

وفي مقابلة مع موقع “واللاه” العبري من اليونان، بالتزامن مع صدور كتابه الجديد “أرض غائبة: هل حان وقت مغادرة إسرائيل؟”، قال ألموغ، البالغ من العمر 66 عاما، إن إجابته عن السؤال الذي يحمله عنوان الكتاب هي “نعم”، موضحا أن توصيته لا تنطلق من اعتقاده بوجود مكان مثالي آخر، بل من تراكم التحولات السياسية والاجتماعية والأمنية التي شهدتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.

أربع سنوات من الانكشاف.. نتنياهو لم يصنع الأزمة لكنه غذاها

يقول ألموغ إن السنوات الأربع الأخيرة شكلت بالنسبة إليه رحلة صعبة من مراجعة المواقف والتخلي عن تصورات سابقة بشأن المجتمع الإسرائيلي، مؤكدا أن أسباب خيبة أمله لا تقتصر على الحكومة الحالية أو ما يسميه “الانقلاب على النظام”، ولا على هجوم 7 أكتوبر 2023 والحرب التي تلته، وإنما ترتبط بما كشفته هذه الأحداث من تحولات عميقة في بنية المجتمع الإسرائيلي.

وفي انتقاد مباشر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال ألموغ إن الأخير لم يبتكر نقاط الضعف والانقسامات القائمة في المجتمع، مثل الشعور بالحرمان والغيرة والتطرف الديني والقومي وتراجع القواسم المشتركة، لكنها كانت موجودة قبل وصوله إلى السلطة، مشيرا إلى أنه أدرك إمكان استثمارها سياسيا وعمل على تغذيتها وتحويلها إلى أدوات للحكم.

واتهم ألموغ نتنياهو بتأجيج المخاوف وإحياء المظالم القديمة وتحويل الإحباط إلى كراهية، فضلا عن تبرير التجاوزات وإقناع قطاعات واسعة بأن الولاء للمعسكر السياسي أهم من الحقيقة والقانون والأخلاق.

ومع إشارته إلى أن نتنياهو قد يكون في طريقه إلى مغادرة منصبه بعد الانتخابات، شدد ألموغ على أن المشكلة تتجاوز شخص رئيس الوزراء، قائلا إن نتنياهو استند إلى تيارات اجتماعية وثقافية تعزز نفوذها على مدى سنوات، مضيفا: “يمكن تغيير الحكومة، لكن تغيير المجتمع أصعب بكثير”.

وضرب مثالا على ذلك بشخص ينتظر حافلة لا تصل، عاما بعد عام، وانتخابات تلو أخرى، وحكومة سيئة وأزمة وحرب ووعد جديد بالتغيير، إلى أن يتوقف في أحد الأيام عن انتظار الحافلة ويقرر مواصلة طريقه سيرا على الأقدام. وهي استعارة يستخدمها لتفسير انتقاله من انتظار إصلاح إسرائيل إلى الاعتقاد بضرورة مغادرتها.

“التصنيف بالخيانة”.. البقاء قد يعني التخلي عن الذات

يعارض ألموغ اعتبار مغادرة إسرائيل شكلا من أشكال الخيانة، ويرى أن وصف المغادرين بالخونة يمثل، بحسب تعبيره، وسيلة للضغط العاطفي عليهم وإبقائهم داخل إسرائيل.

ويقول إن المفارقة في الظروف الحالية تتمثل في أن البقاء قد يتطلب من الإنسان “خيانة شيء أكثر أهمية بكثير، وهو نفسه”، داعيا إلى إعادة الاعتبار لفكرة “اليهودي التائه” وحق الفرد في اختيار المكان الذي يوفر له حياة أفضل وأكثر أمناً.

ويستند في ختام كتابه إلى تصور مفاده أن الهوية اليهودية لا تفرض على الإنسان الارتباط الدائم بأرض بعينها، وأن من حق الإسرائيلي اختيار حياة مختلفة خارج البلاد، مستشهدا بالنبي إبراهيم بالقول إن “إبراهيم أبانا نفسه لم يبق في بيته”.

ويحاول ألموغ من خلال هذا الطرح كسر أحد المحرمات الراسخة في الخطاب الصهيوني، الذي ينظر إلى مغادرة البلاد باعتبارها تخليا عن “المشروع الوطني”، مقدما الهجرة باعتبارها خيارا أخلاقيا وشخصيا مشروعا، لا دليلا على ضعف الانتماء.

تفكك العقد الاجتماعي مع الحريديم والتيار الديني القومي

يضع ألموغ في صلب تحليله ما يعتبره انهياراً للعقد الاجتماعي بين قطاعات المجتمع الإسرائيلي، ولا سيما العلاقة مع مجموعتين يراهما من أبرز مراكز النفوذ السياسي والاجتماعي: المجتمع الحريدي والتيار الديني الصهيوني ذي التوجهات المسيحانية.

وفي ما يتعلق بالمجتمع الحريدي، ينتقد ألموغ ما يسميه “مجتمع الدارسين”، معتبرا أن نموذجا اجتماعيا واقتصاديا قائما على الانعزال والاعتماد على الدعم الحكومي وعدم أداء الخدمة العسكرية، إلى جانب استخدام النفوذ السياسي للحصول على الامتيازات، يشكل عبئا على بقية المجتمع.

ويقول إن هذا النموذج يعتمد على الضرائب التي يدفعها الإسرائيليون العاملون، وعلى ما يقدمه أفراد القطاعات التي تؤدي الخدمة العسكرية، في إشارة إلى ما يراه اختلالاً في توزيع الأعباء والحقوق والواجبات بين فئات المجتمع.

أما التيار الديني الصهيوني، فيرى ألموغ أنه شهد ما وصفه بـ”تحول خطير” أدى لتغيير طبيعة المشروع الصهيوني الأصلي، إذ انتقل، بحسب تحليله، من مشروع يهدف إلى بناء دولة وتوفير ملاذ سيادي لليهود إلى توجه يركز على الأرض والمستوطنات والتلال، ويترافق مع العنف وتصورات الخلاص الديني ذي الطابع الكارثي.

ويعتبر أن هذا التحول يعكس انتقالا من صهيونية ركزت على بناء الدولة ومؤسساتها إلى تيارات تضع الاعتبارات الدينية والمسيحانية فوق الاعتبارات المدنية والسياسية.

الطبقة الوسطى الليبرالية بين ضغوط السياسة والهجرة الصامتة

وبين هذين التيارين، يرى ألموغ أن الطبقة الوسطى العلمانية والليبرالية تجد نفسها محاصرة، وهي الطبقة التي يصفها بأنها تمثل ركيزة الاقتصاد والجيش والمؤسسات العلمية والمهنية.

ويشير إلى أن هذه الشريحة تضم، وفق تقديره، نحو 400 ألف شخص من العاملين في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والعلماء والأطباء والقادة العسكريين، ممن يتحملون جانبا أساسيا من أعباء الاقتصاد والخدمة العسكرية.

ويقول إن مؤشرات الهجرة لا تقتصر على الإعلانات الصاخبة أو قرارات المغادرة النهائية، بل تظهر في خطوات تدريجية يتخذها بعض الإسرائيليين، مثل استخراج جوازات سفر أجنبية، وفتح حسابات مصرفية في الخارج، والبحث عن مدارس للأبناء، والاستفسار عن أسعار العقارات في اليونان والبرتغال، أو عن أنظمة الرعاية الصحية في قبرص.

ويصف ألموغ هذه الخطوات بأنها محاولة للاحتفاظ بـ”خيار” المغادرة دون اتخاذ القرار النهائي في الوقت الراهن، مضيفاً أن كلمة “خيار” تسمح للمرء بمغادرة البلاد من دون أن يغادرها فعليا بعد.

ويربط عالم الاجتماع بين هذا الاتجاه وما يراه انهيارا في العقد الاجتماعي مع المجتمع الحريدي، قائلا إن الأطباء والمهندسين والعاملين في قطاع التكنولوجيا المتقدمة قد يشعرون بأن أموالهم وتضحياتهم العسكرية تستخدم في دعم نظام سياسي لا يتوافق مع قيمهم، ويمول فئات لا تؤدي، بحسب وصفه، الالتزامات نفسها.

ويحذر من أن خروج هذه الشريحة المنتجة، حتى بصورة تدريجية، قد يحرم الدولة من إحدى ركائزها الاقتصادية والعسكرية والعلمية، ويدفعها نحو أزمة يصعب احتواؤها.

القدس نموذجاً لما قد تواجهه إسرائيل

ويستشهد ألموغ بمدينة القدس باعتبارها مثالاً على النتائج التي قد تترتب على تراجع الطبقة المنتجة وهجرتها، إذ يرى أنها فقدت قسماً من سكانها القادرين على دعم اقتصادها، وأصبحت مدينة فقيرة تعتمد على الموازنات الحكومية وبرامج الإنقاذ.

ويستخدم هذا المثال للتحذير مما قد يحدث على مستوى إسرائيل بأكملها إذا اتسعت ظاهرة الهجرة الصامتة بين أصحاب الكفاءات والعاملين في القطاعات الحيوية، معتبراً أن خروج هذه الفئة لن يترك مجالاً لظهور “إسرائيل أخرى” قادرة على إنقاذ الدولة من أزمتها.

وبحسب رؤيته، لم يعد السؤال المطروح أمام الإسرائيليين الليبراليين هو ما إذا كانت مغادرة إسرائيل تمثل خيانة، بل ما إذا كان البقاء فيها قد أصبح، في ظل التحولات الراهنة، تخليا عن الذات وعن مستقبل الأبناء.

لم أتخيل أن أكتب كتابا يوصي الإسرائيليين بالمغادرة

ويقر ألموغ بأن كتابة كتاب يدعو الإسرائيليين إلى مغادرة إسرائيل لم تكن أمرا تصور أنه سيقدم عليه في يوم من الأيام.

وقال في الكتاب: :في أسوأ أحلامي لم أتخيل أنني سأكتب يوما كتابا يوصي الإسرائيليين بالمغادرة. وها هو الكتاب هنا”، مضيفا أن موقفه لم ينشأ عن اعتقاده بأنه وجد مكانا مثاليا بديلا، وإنما نتيجة تراكم عوامل دفعته إلى ما وصفه بالاستنتاج الذي لم يعد بالإمكان تجنبه.

ويتكون الكتاب من 123 صفحة موزعة على 15 فصلا، يحمل كل منها عنوانا من كلمة واحدة، ويتناول من خلالها جوانب مختلفة من التحولات الاجتماعية والثقافية والسياسية في إسرائيل.

ومن بين هذه الفصول فصل بعنوان “قبيحون”، يتناول فيه ما يراه انتشارا للثقافة الفظة والعنيفة في المجتمع، مستشهدا ببرامج الترفيه والواقع، وبما يصفه بتراجع مستوى الخطاب في الشارع والكنيست.

وفي فصل آخر بعنوان “حمسة”، يناقش ما يعتبره تراجعا في التفكير العقلاني والعلماني التقليدي، مقابل انتشار المعتقدات الخرافية والتمائم والممارسات المرتبطة بالحظ والروحانيات.

أما فصل “العشيرة”، فيتناول فيه ما يصفه بفشل اندماج المجتمع العربي في إسرائيل، وتنامي نفوذ منظمات الجريمة، وتراجع الشراكة السياسية.

من المشاركة في احتجاجات كابلان إلى إعلان فشل الاحتجاج

ولا يقتصر موقف ألموغ على انتقاد الحكومة أو السياسات التي تتبعها، بل يمتد إلى تقييمه لمسار الاحتجاجات الإسرائيلية ضد ما يُعرف بـ”الانقلاب القضائي” أو “الانقلاب على النظام”، والتي شارك فيها خلال السنوات الماضية في منطقة كابلان.

وعندما سُئل عما إذا كانت الاحتجاجات قد فشلت، أجاب بالإيجاب، معتبرا أن إسرائيل وصلت إلى مرحلة يصعب معها العودة إلى المسار السابق.

ووصف الدولة بأنها “شبه فاشية”، مستخدما تعبيرا آخر تحدث فيه عن “الهجوم المتزايد من يهودا على إسرائيل”، في إشارة إلى ما يراه تمددا للتيارات الدينية والقومية المتشددة على حساب الطابع المدني للدولة.

ورغم ذلك، لا يقول ألموغ إن تغيير المسار مستحيل تماما، لكنه يرى أن فرص استعادة إسرائيل ما يسميه “مسار التنوير” منخفضة للغاية، مضيفا: “ليس الأمر مستحيلا، لكن الاحتمال منخفض جدا”.

ويؤكد أن تغيير الحكومة، حتى لو حدث، لن يكون كافيا لمعالجة جذور الأزمة، لأنها ترتبط، من وجهة نظره، بتحولات اجتماعية وثقافية تراكمت على مدى سنوات.

الانتقال إلى اليونان.. قرار شخصي مؤلم

وتحمل توصية ألموغ بمغادرة إسرائيل جانباً شخصياً، إذ يستعد هو نفسه للانتقال إلى اليونان بعد بلوغه 66 عاماً وإحالته إلى التقاعد، بعدما أمضى السنوات الأخيرة متنقلاً بين تل أبيب وأثينا.

وقال في مقابلته مع “واللاه” من اليونان إن قرار المغادرة يسبب له ألما شديدا.

ورغم تعلقه باليونان وإعلانه أنه وقع في حب هذا البلد، فإنه لا يتوقع أن يجد فيه بالضرورة وطناً بديلاً بالمعنى الكامل، قائلاً: “مقدّر لي أن أبقى بلا جذور”، ومضيفا أنه سيظل يشعر بالاقتلاع حتى نهاية حياته.

ويقول ألموغ إن المسار الطبيعي لأي متقاعد هو البقاء في المكان الذي نشأ فيه وعاش سنوات عمره، لكنه يرى أن رغبته في المغادرة تعود إلى أن الواقع الإسرائيلي تغير بصورة جعلت البقاء فيه أمراً مختلفاً عما كان عليه سابقاً، مضيفاً أن إسرائيل “غيرت وجهها”.

ويصف ذلك بأنه تحول شخصي ومهني مؤلم، بعدما أمضى حياته في دراسة المجتمع الإسرائيلي وتفسير هويته.

ويقر بأن الكتاب يمثل أيضاً صدمة مهنية وشخصية، لأنه ينهي مسيرته الأكاديمية في وقت يشعر فيه بأن المجتمع الذي أمضى عقوداً في دراسته يبتعد عن القيم التي كان يتبناها.

انتقادات للصهيونية التقليدية ورفض لاعتبار الكتاب دعوة جماعية للهجرة

ويشير ألموغ إلى أن انتقاداته للصهيونية ليست جديدة، إذ سبق أن تناول في كتاب صدر عام 2004 ما وصفه بـ”الصهيونية الساذجة”، معتبرا أنها تمر بعملية تراجع، لكنه يقول إنه لم يتوقع أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم.

وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان كتابه محاولة لتبرير قراره الشخصي بالمغادرة، أو دعوة للآخرين إلى اللحاق به، رفض ألموغ هذا التفسير، قائلاً إنه لا يطلب من أحد اتخاذ القرار نفسه، وإن لكل شخص أن يقرر وفق قناعاته وظروفه.

وأوضح أن هدفه هو تحليل الواقع وتقديم توصية إلى الليبراليين بالتفكير في المغادرة لأسباب متعددة، يتقدمها ما وصفه بالأسباب القيمية، مضيفا أن قراره الشخصي بالانتقال إلى اليونان هو أيضاً “اختيار قيمي”.

وقال إن إسرائيل أصبحت، من وجهة نظره، دولة لا يستطيع هو وآخرون ممن يتبنون قيمه أن يتماهوا مع قيم جزء كبير من سكانها، معربا عن اعتقاده بأن الوضع لن يتجه إلى الأفضل.

ويضيف ألموغ أنه لا يزال في مرحلة التأقلم مع التقاعد والانتقال إلى العيش خارج إسرائيل، وأن عليه أن يعتاد فكرة الحياة بعيداً عن بلاده.

وفي ختام المقابلة، أقر بأن الكتاب قد يثير غضب قراء، وأن بعضهم قد يصفه بالخيانة، لكنه قال إن شعوره بالمسؤولية دفعه إلى نشر أفكاره، مضيفاً: “لا خيار لدي. طوال حياتي عملت انطلاقاً من افتراض أن لدي رسالة، وهذه الرسالة هي قول الحقيقة. أنا أقول الحقيقة”.

المصدر: موقع واللاه + روسيا اليوم