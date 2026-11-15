المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: تمكنت قواتنا المسلحة فجر اليوم من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة سعودية نوع (CH4) أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف وذلك بسلاح مناسب