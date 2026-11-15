بيسكوف: الوفد الأوروبي لم يتواصل مع روسيا حتى الآن

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن المفاوضين الذين اختارتهم الدول الأوروبية لم يقوموا حتى الآن بالتواصل مع روسيا.

وردا على سؤال لوكالة “تاس” بشأن ما إذا كان أعضاء الوفد الأوروبي قد حاولوا الاتصال بموسكو، أجاب بيسكوف: “لا، ليس بعد”.

وكانت وكالة “فرانس برس” قد أفادت بأن قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا، خلال قمتهم في العاصمة الإيرلندية دبلن في 13 تشرين الثاني / نوفمبر، على تشكيل وفد للمشاركة في مفاوضات على مستوى الخبراء مع روسيا بشأن تسوية النزاع الأوكراني.

ويضم الوفد ممثلين عن المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا، إلى جانب بريطانيا التي لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اتفاق القادة على تشكيل الوفد، موضحا أنه سيتولى تنسيق المساهمة الأوروبية في الجهود الدبلوماسية، بالتعاون مع بقية الدول الأعضاء في الاتحاد.

وكان بيسكوف قد أكد في 13 تشرين الثاني / نوفمبر استعداد موسكو لإجراء اتصالات ثنائية مع الدول الأوروبية، مشيرا إلى عدم وجود مباحثات ملموسة بهذا الشأن حتى ذلك التاريخ.

وأوضح أن اتخاذ قرار بشأن مشاركة الأوروبيين في مفاوضات موسعة لتسوية النزاع الأوكراني يتطلب أولا فهم نواياهم الحقيقية ومدى استعدادهم للمساهمة في عملية السلام.

وفي 14 تشرين الثاني / نوفمبر، شدد بيسكوف على أن روسيا لا تعتزم فرض شروط بشأن تشكيلة الوفد التفاوضي الأوروبي، مؤكدا أن الأهم بالنسبة لموسكو هو مضمون مواقف المفاوضين ومدى قدرتها على الإسهام في التسوية السلمية.

وكانت أبوظبي قد استضافت يومي 10 و11 تشرين الثاني / نوفمبر محادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، فيما أجرى ممثلون أوروبيون مشاورات منفصلة مع الجانبين الأمريكي والأوكراني على هامش الاجتماعات، بحسب مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.

المصدر: روسيا اليوم