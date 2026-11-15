زيلينسكي: أمريكا طرحت فكرة تنازل أوكرانيا عن دونباس مقابل الانضمام لحلف الأطلسي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المفاوضين الأمريكيين طرحوا فكرة انسحاب أوكرانيا المحتمل من منطقة دونباس الشرقية مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، وذلك عقب أحدث جولة من المحادثات مع روسيا في أبوظبي.

وأضاف زيلينسكي في تصريحات ​للصحفيين نشرها مكتبه اليوم السبت أن هذه هي المرة الأولى التي تُطرح فيها مسألة ربط الانضمام للحلف العسكري بالتنازل ‌عن أراض خلال المحادثات.

وقال زيلينسكي “طرح الأمريكيون سؤالا: ماذا لو انضمت أوكرانيا إلى حلف الأطلسي؟ هل ستنسحب أوكرانيا من دونباس؟”.

المصدر: وكالة رويترز