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    دولي

    هجوم بعبوة متفجرة يستهدف منزل صحفي استقصائي في بنما.. والرئيس يدين الاعتداء

      تعرض منزل الصحفي الاستقصائي البنمي رولاندو رودريغيز، نائب مدير صحيفة «لا برينسا»، لهجوم بعبوة متفجرة، أدى إلى اندلاع حريق في المنزل وسيارتين كانتا متوقفتين أمامه في منطقة سان ميغيلتو، في حادثة وصفها الصحفي بأنها «تحذير» و«هجوم إرهابي»، وسط إدانات رسمية وصحفية ودعوات إلى تحقيق عاجل.

      وقال رودريغيز خلال مؤتمر صحفي إن زوجته كانت داخل المنزل لحظة وقوع الهجوم، لكنها لم تُصب بأذى، فيما لم يكن هو موجوداً في المكان، معتبراً أن منفذي الاعتداء أرادوا استهداف قيم الديمقراطية وحرية التعبير، ووصف ما جرى بأنه «هجوم جبان» يحمل رسالة تهديد.

      وبحسب صحيفة «لا برينسا»، نزل شخص من سيارة أجرة خلال ساعات الفجر وألقى عبوة متفجرة تسببت في انفجار وحريق طال المنزل والسيارتين أمامه، فيما أشارت الصحيفة إلى أن رودريغيز كان يستعد لنشر تحقيق يتعلق بمسؤولين سابقين في الحكومة الحالية ومقاول حكومي بارز.

      وأدان الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو الهجوم، مؤكداً في منشور أن الشرطة الوطنية تحقق في الواقعة، ومشدداً على أن بنما ترفض مثل هذه الأعمال العنيفة تحت أي ظرف.

      كما أدانت الجمعية الأمريكية للصحافة الاعتداء، ووصفته بأنه «هجوم وحشي» بالغ الخطورة، مطالبة بتحقيق فوري لكشف ملابساته وتوضيح الحقائق، إلى جانب توفير ضمانات لحماية الصحفي وعائلته.

      من جهتها، فتحت النيابة العامة البنمية تحقيقاً في الحادثة، فيما باشرت الجهات المختصة التعامل مع آثار الحريق والأضرار التي لحقت بالمنزل والسيارتين.

      وتكتسب الواقعة أهمية خاصة في بنما، حيث تُعد الاعتداءات الجسدية على الصحفيين نادرة نسبياً، فيما يثير استهداف منزل صحفي استقصائي قبيل نشر تحقيق يتناول مسؤولين حكوميين ومقاولاً بارزاً مخاوف بشأن سلامة الصحفيين وحرية العمل الإعلامي.

      المصدر: وكالة يونيوز

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