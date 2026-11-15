قوات أمن تفتش مصنعا في إيلينوي بأمريكا بعد تهديد بوجود عبوة ناسفة

قال مسؤولون أمريكيون إن مسؤولين من ولاية إيلينوي والسلطات الاتحادية فتشوا السبت ​مصنعا للوقود الحيوي في بيوريا بالولاية بحثا ‌عن متفجرات بعد العثور على جهاز اعتبر “تهديدا موثوقا” في مكان قريب، مما دفعهم إلى إصدار إشعار للسكان بإخلاء منطقة ​يبلغ نصف قطرها 1.6 كيلومتر.

وأفاد مسؤولون بأن ​أمر الإخلاء أُلغي اليوم بعد مرور يوم كامل ⁠تقريبا على اكتشاف الجهاز أمس الجمعة قرب مصنع ​بيو أورجا لإنتاج الإيثانول في بيوريا، وهي مدينة ​يبلغ عدد سكانها نحو 110 آلاف نسمة وتقع على بعد نحو 240 كيلومترا جنوب غربي شيكاجو. وقالت شرطة بيوريا إن ​خبراء المتفجرات تمكنوا من إبطال مفعول الجهاز.

وقال قائد ​الشرطة براد ديكسون إن أفراد قوات إنفاذ القانون أنهوا بعد ‌ظهر ⁠اليوم عمليات البحث في المنشأة مترامية الأطراف التي تعادل مساحتها 44 ملعبا ونصف ملعب لكرة قدم.

ويبلغ حجم ملعب كرة القدم الأمريكية القياسي نحو 1.3 فدان (0.5 ​هكتار).

وقالت إدارة ​شرطة بيوريا ⁠في بيان على فيسبوك إنها لم تعثر على أي شيء “مثير للقلق” ورفعت أمر ​الإخلاء.

ولم يرد مالك المصنع، مجموعة بيو أورجا ​في ⁠هيوستن بولاية تكساس، بعد على طلب للتعليق.

وبدأت الواقعة أمس عندما أبلغ المصنع الشرطة بتلقيه تهديدا بوجود قنبلة. ⁠وقال ​ديكسون اليوم السبت إن ليس ​بوسعه وصف الجهاز بأنه قنبلة إذ لا تزال عملية تحديد تركيبته ​جارية.

المصدر: وكالة رويترز