قوات أمن تفتش مصنعا في إيلينوي بأمريكا بعد تهديد بوجود عبوة ناسفة

قال مسؤولون أمريكيون إن مسؤولين من ولاية إيلينوي والسلطات الاتحادية فتشوا السبت مصنعا للوقود الحيوي في بيوريا بالولاية بحثا عن متفجرات بعد العثور على جهاز اعتبر “تهديدا موثوقا” في مكان قريب، مما دفعهم إلى إصدار إشعار للسكان بإخلاء منطقة يبلغ نصف قطرها 1.6 كيلومتر.
وأفاد مسؤولون بأن أمر الإخلاء أُلغي اليوم بعد مرور يوم كامل تقريبا على اكتشاف الجهاز أمس الجمعة قرب مصنع بيو أورجا لإنتاج الإيثانول في بيوريا، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 110 آلاف نسمة وتقع على بعد نحو 240 كيلومترا جنوب غربي شيكاجو. وقالت شرطة بيوريا إن خبراء المتفجرات تمكنوا من إبطال مفعول الجهاز.
وقال قائد الشرطة براد ديكسون إن أفراد قوات إنفاذ القانون أنهوا بعد ظهر اليوم عمليات البحث في المنشأة مترامية الأطراف التي تعادل مساحتها 44 ملعبا ونصف ملعب لكرة قدم.
ويبلغ حجم ملعب كرة القدم الأمريكية القياسي نحو 1.3 فدان (0.5 هكتار).
وقالت إدارة شرطة بيوريا في بيان على فيسبوك إنها لم تعثر على أي شيء “مثير للقلق” ورفعت أمر الإخلاء.
ولم يرد مالك المصنع، مجموعة بيو أورجا في هيوستن بولاية تكساس، بعد على طلب للتعليق.
وبدأت الواقعة أمس عندما أبلغ المصنع الشرطة بتلقيه تهديدا بوجود قنبلة. وقال ديكسون اليوم السبت إن ليس بوسعه وصف الجهاز بأنه قنبلة إذ لا تزال عملية تحديد تركيبته جارية.
المصدر: وكالة رويترز