البرتغال | تظاهرات في مختلف المدن احتجاجاً على أزمة السكن وتدني الأجور مقابل ارتفاع الإيجارات

تظاهر آلاف الأشخاص في لشبونة وعشرات المدن البرتغالية، اليوم السبت، احتجاجاً على ارتفاع كلفة السكن، في محاولة للضغط على الحكومة التي تواجه غضباً شعبياً متصاعداً بسبب أزمة الإسكان.

انطلقت المسيرات في لشبونة ومدن أخرى رافعةً لافتات تطالب بمنازل بأسعار يمكن تحملها، وردد المتظاهرون هتافات تطالب بخفض الإيجارات ورفع الرواتب، في مشهد يعكس تصاعد حركة احتجاجية بدأت الشهر الماضي.

ورأت مايتي شافيس (40 عاماً)، وهي موظفة في شركة تقنية تعيش في لشبونة منذ 17 عاماً، أن البرتغال باتت من أكثر دول أوروبا تفاوتاً، بالنظر إلى تدني الأجور مقابل ارتفاع الإيجارات، داعية إلى مواصلة التظاهر لأن الحركة آخذة في الاتساع.

ويطالب المحتجون بفرض حدود على زيادات الإيجارات، وتعزيز الحماية من عمليات الإخلاء، وزيادة المعروض من المساكن العامة، واتخاذ إجراءات للحد من المضاربة في سوق العقارات.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن أسعار العقارات في البرتغال ارتفعت بوتيرة أسرع من الأجور على مدى العقد الماضي، مسجلة أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي، ما فاقم صعوبة حصول كثيرين، خصوصاً الشباب والطلاب، على سكن مناسب.

المصدر: وكالة يونيوز