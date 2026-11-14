القوة البحرية لحرس الثورة: انفجار ناقلتي نفط واندلاع حريق شديد فيهما جنوبي مضيق هرمز

أعلنت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية أن ناقلتي نفط مخالفتين انفجرتا، قبل ساعات، واشتعلت فيهما النيران بشدة، إثر اصطدامهما بألغام بحرية، بعدما حاولتا العبور سرًا عبر مسار غير مصرّح به في مضيق هرمز، مع إطفاء أنظمة الملاحة والتعريف الآلي الخاصة بهما.

وعقب انفجار الناقلتين، امتثلت ناقلتا نفط أخريان، كانتا تحاولان العبور سرًا، لتحذيرات مركز مراقبة حركة العبور التابع للقوة البحرية لحرس الثورة في مضيق هرمز، وعادتا باتجاه مياه الخليج الفارسي.

المصدر: القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية