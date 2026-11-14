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    عربي وإقليمي

    إيران: لن يُستأنف تنفيذ اتفاق الضمانات في ظل الظروف غير الاعتيادية



      اتخذت بعثة إيران في فيينا موقفاً حازماً رداً على التقرير أحادي الجانب الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران.

      وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فيينا أصدرت بياناً رداً على التقرير أحادي الجانب لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، حول البرنامج النووي الإيراني السلمي، جاء فيه: “أعدّت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقاريرها الخاصة بإيران استناداً إلى قرارات مجلس المحافظين التي شابها القصور من الناحيتين الفنية والقانونية، والتي تم تمريرها عبر إساءة استخدام إجراءات التصويت، وجاءت استنتاجاتها متجاوزة للصلاحيات القانونية”.

      وأضاف البيان: “وكما أقرّ رافائيل غروسي نفسه، فإن الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للرقابة خلقت ظروفاً غير مسبوقة، وعطّلت عمليات التفتيش، وأجبرت الوكالة على سحب مفتشيها، وجعلت من الضروري دراسة الهواجس الأمنية لإيران”.

      وأشارت البعثة الإيرانية إلى أن “الولايات المتحدة حذفت مسألة العدوان من القرارات المنحازة، لكنها لم تحذف تداعياته من أرض الواقع؛ فالحقائق لا تزول لمجرد مقتضيات السياسة!”.

      وشددت البعثة في ختام بيانها على أن “تنفيذ الضمانات الاعتيادية لا يمكن أن يُستأنف، ولن يُستأنف، في ظل الظروف غير الاعتيادية، وعلى مجلس المحافظين معالجة الجذور الحقيقية للوضع الراهن”.

      المصدر: وكالة تسنيم

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