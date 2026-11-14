مشاورات بين الديمقراطيين حول تعديل مشروع قانون تراخيص الطاقة





يعمل مشرعون ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي على إدخال تعديلات على مشروع قانون شامل لتعديل إجراءات منح التصاريح في قطاع الطاقة، لكن آخرين يرون ضرورة التريث لحين السيطرة على ​الكونجرس العام المقبل.

وصوت مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي بأغلبية 73 صوتا مقابل 25 لبدء مناقشة (القانون الأمريكي ‌للتوظيف والقدرة على تحمّل التكاليف)، وهو تشريع مدعوم من الحزبين من شأنه تسهيل إجراءات الموافقة على محطات الطاقة وخطوط نقل الكهرباء والمناجم ومشاريع أخرى، مع إلزام مراكز البيانات الكبيرة بتحمّل جزء أكبر من تكاليف تحديث شبكة الكهرباء اللازمة لخدمتها.

وكشف التشريع ​عن انقسامات بين الديمقراطيين وجماعات الحفاظ على البيئة، بعدما أسفرت نتائج انتخابات التجديد النصفي عن منح ​الحزب الديمقراطي أغلبية في مجلسي الكونجرس العام المقبل.

ويرى بعض الديمقراطيين أنه ينبغي التريث لحين ⁠تولي السيطرة على الكونجرس في يناير كانون الثاني، لكي يتمكنوا من الدفع بحزمة طموح تفرض قيودا أكبر ​على تطوير الوقود الأحفوري.

في المقابل، يقول آخرون إن على الكونجرس الاستفادة من الاتفاق الحالي بين الحزبين الذي يجري ​تمريره في مجلس الشيوخ، لا سيما أن الرئيس دونالد ترامب أشار إلى أنه سيوقع على هذا الإجراء.

وقالت كاثي كاستور، النائبة الديمقراطية عن ولاية فلوريدا، في تصريحات لرويترز على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب31) في أنطاليا بتركيا “هناك الكثير من العمل ​يجري خلف الكواليس الآن لإدخال تحسينات على مشروع القانون”.

وأضافت أن الديمقراطيين في مجلس النواب يركزون على تعديل ​البنود التي تؤثر في قانون المياه النظيفة الاتحادي وقانون الأنواع المهددة بالانقراض بدلا من الانتظار حتى العام المقبل.

ولم تحدد كاستور ‌التعديلات ⁠التي يسعون إليها، لكن بعض النواب الديمقراطيين أبدوا في وقت سابق قلقهم من أن مشروع القانون في مجلس الشيوخ يضعف بعض المتطلبات التي تشترط مشاركة الجمهور قبل الموافقة على المشاريع.

وأشادت كاستور بالإجراءات الواردة بالفعل في مشروع القانون التي تهدف إلى توسيع قدرة نقل الكهرباء ودمج مزيد من الطاقة النظيفة في الشبكة ودعم الطاقة الشمسية ​ووضع تدابير حماية مرتبطة ​بالطلب المتنامي بسرعة من ⁠مراكز البيانات.

وقال السناتور الديمقراطي شيلدون وايتهاوس، وهو أحد المفاوضين الرئيسيين في مشروع القانون، للصحفيين في أنطاليا إنه تلقى “إشارات إيجابية” من زملائه في مجلس النواب تفيد بأنه يمكن ​التوصل إلى تسوية إذا أقرّ مجلس الشيوخ التشريع في الأسابيع المقبلة.

وأضاف “أعتقد أن نجاح ​مشروع القانون ⁠في مجلس النواب يعتمد على استمرار دعم الرئيس… ودعم عدد كبير من الديمقراطيين المؤيدين له”.

وبينما يحظى الإجراء بدعم ترامب والنقابات العمالية وقطاعات من صناعة الطاقة النظيفة، يرى بعض الديمقراطيين المؤيدين للانتظار حتى العام المقبل أن الناخبين يريدون ⁠طاقة ميسورة ​الكلفة إلى جانب ضمانات أقوى لتنظيم التوسع في مراكز البيانات والبنية ​التحتية اللازمة لتزويدها بالطاقة.

وقالت فيرونيكا إسكوبار، النائبة الديمقراطية عن تكساس، لرويترز “أرسل الناخبون كثيرين من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب إلى هنا للعمل على ​هذه القضية تحديدا… عدم إنجاز أي شيئ الآن لا يعني أنه لن يُنجز أبدا”.

المصدر: رويترز