بقائي: أمريكا هي سبب العداء التاريخي مع الإيرانيين، وهي أيضاً من بدأت العدوان العسكري على إيران

ردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي على التصريحات الأخيرة لمسؤولين أمريكيين، والذين، بينما يتسترون على مسؤوليتهم عن بدء الحرب غير الشرعية ضد إيران، نسبوا بدء الحرب إلى إيران.

وكتب بقائي:” لقد اختلق المسؤولون الأمريكيون الآن تصريحاً جديداً للتهرب من المسؤولية عن العواقب الإنسانية والاقتصادية والجيوسياسية الكارثية للعدوان العسكري على إيران: “أمريكا لم تبدأ الحرب مع إيران، بل الإيرانيون هم من بدأوا الحرب بثورة 1979!”

واضاف:”لا شك أن هذا التضليل واضحٌ وجليٌّ لدرجة أن أي شخص عاقل لن يتردد في رفضه ولو للحظة. كانت الثورة الإسلامية عام ١٩٧٩ تهدف إلى استعادة استقلال الإيرانيين وحريتهم وكرامتهم الإنسانية، وبالطبع، لا تزال ذكرى التدخلات الأمريكية المريرة، وخاصة انقلاب ١٩٧٩، حاضرة في أذهان الشعب الإيراني آنذاك كما هي اليوم”.

للعدوان العسكري تعريف واضح، ومهما حاول المسؤولون الأمريكيون، فلن يستطيعوا طمس حقيقة أن أمريكا هي من اغتالت، مرتين في أقل من تسعة أشهر، وفي خضم مفاوضات دبلوماسية، المرشد الأعلى للثورة وكبار المسؤولين الإيرانيين بعدوان عسكري غير مبرر على إيران، فقتلت أطفالنا ونساءنا، ودمرت بنيتنا التحتية الحيوية. والآن، في ظل مأزق عسكري وسياسي وأخلاقي، تحاول الإدارة الأمريكية التنصل من مسؤوليتها عن بدء الحرب، وإخفاء فشلها في تحقيق أهدافها وراء سردية النصر. هذا في حين أقرّ مسؤولون أمريكيون على أعلى المستويات بأن الحرب ضد إيران كانت العامل الرئيسي في هزيمتهم الانتخابية.

واضاف:”لكن إذا كان المسؤولون الأمريكيون يقصدون ببداية الصراع الجذور التاريخية للعداء، فمن الأفضل العودة إلى التاريخ من مكان أبعد: من انقلاب 19 مرداد 1953 والإطاحة بحكومة مصدق بمشاركة وكالة المخابرات المركزية؛ والدعم السياسي والاستخباراتي والعسكري والمالي الذي قدمته واشنطن لنظام صدام في الحرب التي استمرت ثماني سنوات؛ وتواطؤ الحكومة الأمريكية مع العراق في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد إيران؛ وعرقلة أي إجراء جاد من مجلس الأمن الدولي لمحاسبة نظام صدام وإدانة العدوان؛ والمشاركة المباشرة للبحرية الأمريكية في العدوان العسكري لنظام صدام على إيران؛ وإسقاط طائرة ركاب إيرانية فوق الخليج العربي، مما أسفر عن مقتل 290 إيرانيًا؛ والعقوبات الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى الإضرار بالشعب الإيراني؛ وخرق الاتفاق والانسحاب الأحادي من خطة العمل الشاملة المشتركة وإعادة العمل بسياسة الضغط القصوى؛ اغتيال البطل القومي الإيراني والمنطقة، الحاج قاسم سليماني؛ وتدخلات أخرى لا حصر لها، باتت جميعها جزءًا من تاريخ العداء الأمريكي لإيران”.

وتابع:”لا يمكن للولايات المتحدة أن تتنصل من مسؤوليتها عن قرارها شنّ عدوان عسكري في 28 فبراير 2026، سواءً بقلب التاريخ أو بتغيير تعريف الحرب. فالولايات المتحدة هي سبب العداء التاريخي تجاه الإيرانيين، وهي أيضًا من بادر بالعدوان العسكري على إيران”.

المصدر: مواقع