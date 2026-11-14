نقاش بين الديمقراطيين حول ترامب وسبل تخفيف تكلفة المعيشة بعد الانتخابات



بعد فوز الديمقراطيين الساحق في انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس الأمريكي، اجتمعوا في دنفر بولاية كولورادو الأسبوع الماضي برغبة موحدة في تخفيف عبء تكاليف المعيشة المرتفعة عن كاهل الناخبين لكنهم انقسموا حول كيفية تحقيق ذلك والدروس التي ينبغي استخلاصها من فوزهم ومدى الندية التي ينبغي أن يتعاملوا بها مع الرئيس دونالد ترامب.

وعلى الرغم من الأجواء الاحتفالية التي سادت بعد الهزيمة الساحقة التي ​مني بها الجمهوريون في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، ظهر التوتر بين المعتدلين والجناح التقدمي العنيد في أول تجمع كبير للحزب منذ فوزه، إلى جانب القلق من أن يهدر ‌الحزب الفرصة التي منحها له الناخبون..

وقدم التجمع لمحة مبكرة عن معركة تحديد مستقبل الحزب، إذ ناقش المرشحون المحتملون للرئاسة في 2028 والقياديون كيفية تحويل النجاح الانتخابي إلى جدول أعمال للحكم، مع التعامل في الوقت ذاته مع الانقسامات الفكرية والقائمة منذ زمن بعيد بين الأجيال المختلفة.

ووفر المؤتمر منبرا للمناورات الجارية في وقت يناقش فيه الديمقراطيون الدروس التي يمكن استخلاصها من فوزهم في انتخابات التجديد النصفي ويبدأون البحث عن مرشح لتمثيل الحزب في انتخابات الرئاسة عام 2028. واستضاف المؤتمر مجموعة الأغلبية الديمقراطية التي تدافع عن ​قياديي الحزب الأصغر سنا وتعارض النشاط اليساري.

واختلف المتحدثون حول ما إذا كان ينبغي تبني جدول أعمال تقدمي أكثر جرأة أو اختيار توجه وسطي، مما كشف عن أساليب متعارضة لخفض تكاليف الغذاء ​والرعاية الصحية والسكن، مع العمل جنبا إلى جنب مع ترامب الذي لا يزال يتمتع بحق النقض لعامين آخرين.

وحث النائب عن ولاية كاليفورنيا رو خانا، وهو تقدمي ومرشح ⁠رئاسي محتمل، الديمقراطيين على التوقف عن السعي وراء تيار الوسط وتبني جدول أعمال أجرأ يتضمن ملفات الرعاية الصحية الشاملة وضريبة الثروة والحد الأدنى الاتحادي للأجور وتخفيضات كبيرة في ميزانية وزارة الدفاع (البنتاجون) وإلغاء إدارة الهجرة ​والجمارك الأمريكية.

وفي المقابل قال حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو ، وهو معتدل ومنافس محتمل آخر في انتخابات 2028، إن على الحزب تجاوز الاختبارات الفكرية الحاسمة مشيرا إلى أن الناخبين “لا يكترثون” بمثل هذه النقاشات وإنما يهتمون بما إذا ​كان الديمقراطيون قادرين على تحقيق نتائج.

وسمح اتساع نطاق انتصارات الديمقراطيين للمعتدلين والتقدميين بالقول إن الناخبين أيدوا رؤيتهم لمستقبل الحزب.

وقالت المستشارة الاستراتيجية الديمقراطية إيلين كامارك لرويترز “من المتوقع أن يدور نقاش كبير لأن فوز الديمقراطيين كان واسع النطاق لدرجة أنه شمل الوسطيين والديمقراطيين الجنوبيين والديمقراطيين الأكثر تقدمية واليساريين”.

ويحتفظ ترامب بسلطة تنفيذية كبيرة تسمح له بعرقلة جزء كبير من جدول أعمال الديمقراطيين، مما يعقد جهود الحزب لخفض التكاليف، وهي القضية المركزية التي مُنح الناخبون الديمقراطيين السيطرة على الكونجرس من أجل معالجتها.

ومن المتوقع أن يحصل الديمقراطيون ​على ما لا يقل عن 255 مقعدا مقابل 169 مقعدا للجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، مع بقاء 12 مقعدا لم تُحسم بعد. وفي مجلس الشيوخ، ستكون النتيجة 55 مقابل 44 على الأقل، مع احتمال حصول ​الديمقراطيين على مقعد إضافي في ولاية ألاسكا عند الانتهاء من فرز الأصوات.

تركزت إحدى أبرز المناقشات في دنفر على كيفية ممارسة الصلاحيات في ظل بقاء ترامب في البيت الأبيض.

وحث جيمس تالاريكو، أول ديمقراطي يُنتخب لعضوية ‌مجلس الشيوخ ⁠الأمريكي عن ولاية تكساس منذ 1988، الديمقراطيين على العمل مع ترامب.

وقال تالاريكو وسط تصفيق فاتر “يجب أن نجعل السنتين الأخيرتين من رئاسته الأكثر إنتاجية مقارنة بأي رئاسة أخرى في تاريخ الولايات المتحدة”.

وأضاف “سئمنا من التناحر فيما بيننا”.

ووجد تالاريكو حليفا في روب ساند، حاكم ولاية أيوا المنتخب، الذي قال إنه شجع الديمقراطيين في فعاليات الحملة الانتخابية على التصفيق للجمهوريين، وإن الحرب بين الحزبين لن تحقق نتائج.

وبعد دقائق رفض النائب جيمي راسكين عن ولاية ماريلاند وإريك هولدر، الذي شغل منصب وزير العدل الأمريكي في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، إلى حد كبير التوصل إلى تسوية مع ترامب.

وقال راسكين إن الحزب الجمهوري صار مؤيدا مطلقا شموليا لشخصية ترامب. ومن المتوقع أن يصبح راسكين رئيسا ​للجنة القضائية بمجلس النواب في يناير كانون الثاني ​ويشرف على التحقيقات المتعلقة بترامب العام المقبل.

لكن هولدر ⁠حذر الديمقراطيين من السعي وراء التوافق بين الحزبين.

ويدور الجدل داخل الحزب منذ وقت طويل حول ما إذا كان ينبغي التحرك أكثر نحو تيار اليسار أو السعي وراء جدول أعمال أكثر اعتدالا. وزادت الانتخابات الأحدث من هذا التوتر.

رؤى متنافسة للحكم

اتفق جميع المتحدثين في المؤتمر تقريبا على أن الأولوية القصوى للحزب تتمثل في خفض ​التكاليف وتحسين حياة الأسر العاملة.

وأكد ذلك النائب عن نيويورك حكيم جيفريز، المرشح لتولي منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي، وعدد من المرشحين المحتملين للرئاسة في 2028، ومنهم ​حاكم بنسلفانيا شابيرو ووزير النقل ⁠السابق بيت بوتيجيج وخانا.

لكن الانقسامات ظهرت حول كيفية تحقيق ذلك.

وتعرض جيفريز، وهو من المعتدلين، لمقاطعة من محتجين اتهموه بأنه خجول إلى درجة لا تسمح له بإحداث التغيير، ودعوا إلى وجود زعيم لمجلس النواب يتبنى جدول أعمال تقدميا أكثر شعبوية.

ودعا خانا والسناتور عن ولاية ماريلاند كريس فان هولن إلى حلول اقتصادية شعبوية تمولها الحكومة. وفان هولن تقدمي آخر تحدى هذا الأسبوع السناتور تشاك شومر من نيويورك، الذي ينتمي إلى تيار الوسط، على منصب القيادة العليا للحزب ⁠في مجلس الشيوخ.

*”قرض ​قصير الأجل”

ساد قلق جماعي بين المتحدثين من أن الحزب قد يهدر أحد أكبر الانتصارات التي حققها خلال جيل كامل.

ووصف كثير ​من المتحدثين هذا الفوز بأنه ليس تفويضا دائما وإنما فرصة مؤقتة منحها لهم الناخبون لحل مشكلات البلاد.

وأشار روبن جاليجو عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا، وهو مرشح رئاسي محتمل آخر، إلى أن كثيرين من الناخبين الذي تعود أصولهم إلى دول ناطقة بالإسبانية وصوتوا لصالح ​ترامب في 2024 أيدوا الديمقراطيين هذا الشهر.

وقال جاليجو “لكن ذلك لم يكن رسالة حب موجهة إلى الحزب الديمقراطي. إنه قرض قصير الأجل يتعين علينا الاستمرار في سداده، وإلا فقدناه”.

المصدر: رويترز