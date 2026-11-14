المجر تسترد 20 مليون دولار نقدا في إطار تحقيق مع وزير سابق

استعادت السلطات المجرية ما يقرب من 20 مليون دولار نقدا، كان بعضها مدفونا في الغابات أو ​مخبأ في مباني مزارع والمستودعات، وذلك في إطار تحقيق في ‌قضية رشوة تتعلق بميكلوش شيستاك الذي كان وزيرا في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.

وأطاح رئيس الوزراء بيتر ماجار بأوربان بعد 16 عاما في ​السلطة في انتخابات جرت في أبريل نيسان، وتعهد بإصلاح ​العلاقات مع الاتحاد الأوروبي التي توترت بسبب خلافات في ⁠عهد أوربان امتدت لسنوات. وتعهد أيضا رئيس الوزراء المنتمي لتيار ​يمين الوسط بفتح تحقيق شامل في اتهامات الفساد.

وقال مكتب استرداد الأصول ​وحمايتها في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة “عثر المحققون خلال عمليات التفتيش على مبالغ نقدية ضخمة مدفونة في الغابات ومخبأة في مباني زراعية ومستودعات وعقار ​سكني ومخزنة في خزنة عالية القيمة في مكان منعزل”.

وقال وزير ​المالية أندراش كارمان إن حصر النقود التي تم استعادتها، باستخدام آلات عد الأوراق ‌النقدية، ⁠استغرق ثماني ساعات من 12 موظفا بالخزانة العامة.

وقال ماجار إن استعادة النقود تكتب النهاية لما وصفها “بالمافيا” التي قادها تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) من تيار اليمين، الذي ينتمي إليه أوربان، وحلفاؤه من الديمقراطيين المسيحيين ​خلال فترة حكم ​أوربان التي استمرت ⁠16 عاما.

وكتب فيدس في منشور على فيسبوك أنه يأمل ألا يكون شيستاك على صلة بهذه الأموال.

ونفى ​شيستاك، وزير التنمية في حكومة أوربان من 2014 ​إلى ⁠2018، ارتكاب أي مخالفة. ولم يرد محاميه جابور باب على طلب للتعليق على بيان مكتب استرداد الأصول لكنه قال لموقع (تيليكس) الإخباري المحلي ⁠إن النقود ​المضبوطة لا تخص شيستاك العضو في ​لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالبرلمان.

وأضاف أن قضية الرشوة تضم أيضا مشتبها بهم آخرين.

المصدر: رويترز