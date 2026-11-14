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    “نوفوستي”: أنباء عن فقدان عناصر من حرس الحدود الأوكراني في مقاطعة خاركيف عقب عملية “زاوية الدب”

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