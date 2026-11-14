أحمد الجعبري.. مسيرة في قيادة القسام ومفاوضات «وفاء الأحرار» انتهت بالاغتيال

تحلّ ذكرى استشهاد القائد في كتائب القسام أحمد الجعبري، «أبو محمد»، الذي اغتاله طيران الاحتلال، يوم الأربعاء 14 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2012، مع مرافقه محمد الهمص، بعد مسيرة برز خلالها دوره في تطوير العمل العسكري وقيادة المفاوضات التي أفضت إلى صفقة «وفاء الأحرار».

وكان الجعبري قد أدّى فريضة الحج قبيل استشهاده، مختتماً مسيرة امتدّت من الاعتقال والعمل التنظيمي إلى قيادة العمليات والتفاوض لتحرير الأسرى.

وُلد أحمد الجعبري عام 1960 في مدينة غزة، ونشأ في ظل الاحتلال والهزائم التي تعرّضت لها الجيوش العربية، ما أسهم في تشكيل قناعته بأن تحرير الأرض يتطلّب مقاومة مسلّحة.

اعتُقل وهو في الثامنة عشرة، بتهمة المشاركة في خلية مسلّحة لمقاومة الاحتلال، وأصدرت محكمة تابعة للاحتلال حكماً بسجنه ثلاث عشرة سنة.

وخلال اعتقاله، تأثّر بشخصية الشيخ صلاح شحادة وفكره، الذي أصبح لاحقاً القائد العام لكتائب القسام واغتاله الاحتلال صيف عام 2002. ورغم اختلاف انتمائهما التنظيمي آنذاك، انضمّ الجعبري إلى حركة حماس، متحدّياً الضغوط التي تعرّض لها.

وكرّس السنوات التسع الأولى من اعتقاله للاطلاع وخدمة الأسرى، وشارك في قيادة إضرابات انتزعوا خلالها حقوقاً ومكتسبات، كما مثّلهم في مناسبات عدة أمام إدارة السجن، وعُرف بمواقفه الحازمة.

وفي مطلع عام 1994، قرّر الاحتلال الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في إطار بادرة تجاه منظمة التحرير بعد توقيع اتفاق أوسلو، مشترطاً توقيع تعهّد بعدم ممارسة ما وصفه بـ«الإرهاب والمقاومة» والالتزام بالاتفاقيات.

ورفض الجعبري التوقيع مقابل الإفراج عنه، وقال آنذاك: «أمضيت في السجن 11 عاماً، وسأكمل العامين الباقيين، ولا يُقال لي يوماً إن اتفاقية أوسلو هي التي أخرجتك من المعتقل، وإنك وقّعت على تعهّد بعدم ممارسة المقاومة، فلماذا خُلقنا واعتُقلنا؟».

تطوير العمل العسكري والنجاة من الاغتيال

اضطلع الجعبري بدور بارز في تنظيم العمل العسكري وقيادته قبل انتفاضة الأقصى وخلالها، وتدرّج في قيادة كتائب القسام، وتولّى مهمات لوجستية، خصوصاً بعد استشهاد صلاح شحادة.

وشارك مع قيادات الكتائب في توسيع التدريب والتسليح وتطوير البنية التنظيمية، بما أسهم في انتقالها من مجموعات مسلّحة إلى تشكيلات قتالية أقرب إلى الجيش شبه النظامي.

ونجا من محاولات اغتيال عدة، أبرزها في السابع من آب/أغسطس 2004، حين قصفت طائرة للاحتلال منزل عائلته في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأسفر القصف عن استشهاد نجله محمد، البالغ 23 عاماً، وشقيقه فتحي، البالغ 38 عاماً، وصهره وعدد من أقاربه، إضافة إلى مرافقه علاء الشريف، البالغ 27 عاماً، فيما نجا الجعبري وأُصيب بجروح طفيفة.

مفاوضات شاليط وصفقة «وفاء الأحرار»

برز اسم الجعبري إعلامياً خلال المفاوضات التي قادها نيابة عن كتائب القسام، عبر وساطات عربية ودولية، بشأن الإفراج عن الجندي في جيش الاحتلال جلعاد شاليط، الذي أسرته الكتائب عام 2006 في عملية «الوهم المتبدّد».

واستمرت المفاوضات قرابة خمس سنوات، تمسّك خلالها الجعبري وقيادات القسام بإخراج أكبر عدد ممكن من الأسرى القدامى وأصحاب الأحكام المرتفعة.

وتُوّجت المفاوضات بإتمام صفقة «وفاء الأحرار» في تشرين الأول/أكتوبر 2011، لتشكّل محطة أساسية في مسيرته، وترتبط باسمه بوصفه أحد أبرز المسؤولين عن إدارتها.

وفي رسالة أخيرة نُقلت عنه قبيل استشهاده، قال: «أنا مطمئن اليوم على حماس، فقد شكّلت جيشاً قوياً، وأقرّ الله عيني بصفقة وفاء الأحرار، وأتمنّى أن ألقى ربّي راضياً مرضياً»، معبّراً عن مكانة تحرير الأسرى في مسيرته منذ خروجه من المعتقل.

المصدر: موقع كتائب القسام