رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد: إيران أعادت تشكيل ورسم وبناء منطقة جديدة

إحياءً لمناسبة يوم الشهيد، أقام حزب الله في منطقة بيروت، مراسم خاصة عند أضرحة شهداء المقاومة الإسلامية في روضة جنة الزهراء (ع) في الكفاءات، بمشاركة رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد، عضوي كتلة الوفاء للمقاومة النائبين علي عمار وأمين شري، مسؤول منطقة بيروت في حزب الله حسين فضل الله، مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله عمار الموسوي، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات التربوية والثقافية والاجتماعية والبلدية والاختيارية، عوائل الشهداء الأبرار، وجمع من الأهالي.

المراسم افتتحت بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم كانت وقفة مع النشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله، بعدها قدمت ثلة من قادة وعناصر جمعية كشافة الإمام المهدي (عج) عرضًا استعراضياً مميزًا على وقع عزف الموسيقى من الفرقة الموسيقية المركزية لكشافة الإمام المهدي (عج)، ليضفي العرض على المناسبة مشهدًا مهيباً يليق بمن ارتقوا وتركوا خلفهم وصايا لا تموت، حيث جسد خلاله الكشفيون معاني الانضباط والالتزام والوفاء، وأكدوا تمسكهم بالقيم والمبادئ التي بذل الشهداء أرواحهم دفاعًا عنها.

بعد ذلك، ألقى رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد كلمة قال فيها، إن الجرائم الهائلة التي نشهدها ويشهدها العالم في وطننا أو في فلسطين أو إيران أو اليمن، وتقوم بها دول كبرى على رأسها الولايات المتحدة الأميركية ودول تتمثل بالكيان الصهيوني وداعميه، ستوصلهم بإذن الله إلى مسار العذاب والهلاك، لأن القرآن الكريم وضع سُنة وحقيقة وقانوناً إلهياً يقضي فقط بأن يكون النصر للمؤمنين والهزيمة والهلاك للمجرمين.

ولفت السيد إبراهيم أمين السيد إلى أنه بالرغم من كل الجرائم والحروب التي شنها الكيان الصهيوني على لبنان، واستعمال أقصى درجات القوة المتوحشة من أجل أن يحصلوا على الأمن والاستقرار، إلّا أنهم لم يحققوا هذه النتيجة، وهذا ما جاء على لسان ليبرمان حين قال “يبدو أننا على مقربة من الهلاك الثالث”، فيما آيزنكوت يقول “إننا نعيش واقعًا سياسياً أكثر تعقيداً منذ قيام الدولة”، ويضيف “بأن بقاء نتنياهو في منصبه خطر على الأمن الإسرائيلي”، وهذا يعني أن الأمن الإسرائيلي بعد هذه الحرب التي شنت، هو في خطر، وأنهم لم يحققوا ما كانوا يصبون إليه.

وأضاف: إن “ترامب” الذي يريد أن يبني عظمة أميركا، وعمل منذ فترة زمنية من أجل تحقيق هذا الهدف، قد فشل فشلاً ذريعاً، لأن الانتخابات شكّلت تحولًا هائلاً ليس لمصلحة أميركا، وبالتالي لم تعد أميركا دولة عظمى، وهذا ما قاله ترامب “بأن نتائج الانتخابات جاءت كخطوة هائلة للغاية إلى الوراء في الولايات المتحدة الأميركية”.

وشدد السيد إبراهيم أمين السيد على أن ما فعلته المقاومة في لبنان ومعها هذه البيئة الطيبة والعزيزة والعظيمة، أنها جعلت وقالت للأميركيين أنتم لستم دولة عظيمة، وما جرى في فلسطين يقول للأميركيين أنتم لستم دولة عظيمة، وما جرى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من صبر وثبات ومواجهة وحضور يقول للأميركيين أنتم لستم دولة عظيمة، وهذا له تأثيرة على مسار حركة الشعوب في العالم، وعلى حركة الدول فيما بينها، وعلى الصراع الموجود دوليًا.

ورأى السيد إبراهيم أمين السيد أن هناك تحولات كبرى حصلت في الآونة الأخيرة، بحيث أنه لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية تجري انتخابات على أساس من مع الحرب على إيران ومن ضدها، وعلى قاعدة هل نستمر في العلاقة مع إسرائيل أو لا نستمر بها، ولأول مرة في التحولات العالمية يُعزل “نتنياهو” في الأمم المتحدة كما حصل، ولأول مرة بدأنا نسمع مواقف جديدة ضد إسرائيل من قبل عدد من دول أوروبا، وهذا كله تحولات كبرى.

وأكد السيد إبراهيم أمين السيد أن ما ينتظرنا على قاعدة تراكم النصر والجهاد، هو نصر كبير وكبير جداً إن شاء الله، في لبنان والمنطقة، وأن ما فعلته الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هو نوع من إعادة تشكيل ورسم وبناء منطقة جديدة على قاعدة أن هناك دولة أساسية استطاعت أن تواجه أميركا، وتقول لها أنتِ لستِ دولة عظيمة.

وقال السيد إبراهيم أمين السيد إننا لا نرى مصلحة باستمرار الحرب في اليمن، والتي ليست فيها مكاسب سياسية داخلية وخارجية، وإنما فيها مطالب، فالشعب اليمني شعب عظيم وقوي ومجاهد وثابت وصلب وشجاع ومقاوم، قد دفع ثمنًا غاليًا في مواجهة الكيان الصهيوني وتضامنًا مع فلسطين وشعبها، وعليه، فإننا نقول للسعوديين والمسؤولين في السعودية، إن مصلحتكم في الاستماع إلى مطالب الشعب اليمني أكبر بكثير من مصلحتكم في استعدائه وشن الحرب عليه وتدمير بلده، وكذلك، فإن الحل السياسي فيه مصلحة للجميع أكثر من مصلحة هذه الحرب، وبالتالي عليكم أن تتصرفوا بمسؤولية، وتحفظوا دماء المسلمين، وتحتفظوا بمواقع القوة لهذا الشعب ولشعوب منطقتنا، بعيداً عن هذه الحروب التي أنتم تدفعون ثمنها أكثر مما يدفعها الآخرون، فهذا شعب يستحق الاحتضان، لا سيما وأنكم دولة كبيرة في هذه المنطقة، وهذا يحتّم عليكم أن تتصرفوا على أن اليمن جار، ويمكن أن يكون صديقًا لا عدواً.

وأشار السيد إبراهيم أمين السيد إلى أن البعض في لبنان يطرح باستمرار موضوع حصرية السلاح، وهذا كلام مقصود فيه نزع سلاح المقاومة، وعليه، فإننا نستغرب كيف يطرح هذا الأمر في ظل استمرار العدوان والاحتلال الصهيوني، والذي يقع كاملاً على أرضية المصالح الإسرائيلية، ويؤشّر إلى أن لبنان يستسلم أمام العدو الصهيوني، وليس له علاقة بالمصالح الوطنية، علمًا أنه حينما يكون موضوع السلاح يقع على أرض المصالح الوطنية، فحينئذٍ يستحق هذا الأمر البحث والنقاش والحوار.

وفي الختام، أدى الكشفيون قسم العهد والوفاء بحفظ دماء الشهداء ومتابعة طريق الجهاد والمقاومة، ثم وضع السيد إبراهيم أمين السيد والمشاركون إكليلاً من الورد أمام النصب التذكاري للشهداء مفقودي الأثر الذي يخلّد صورهم وأسماءهم، بعدها جال الحاضرون برفقة عوائل الشهداء بين الأضرحة المباركة، وقرأوا السورة المباركة الفاتحة لأرواحهم الطاهرة.

المصدر: العلاقات الاعلامية