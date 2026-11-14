مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار السبت 14\11\2026

أجواءُ الولايات المتحدة الأميركية ملبَّدةٌ قسراً بالطائرات، ومطاراتُها عصيَّةٌ على استقبالها لساعات.

وصدِّقْ أو لا تصدِّقْ أنَّ السببَ تهالكُ الأجهزةِ وأنظمةِ الاتصالات، كما يقول الوزراءُ المعنيون في إدارة ترامب، الذين يطالبون الكونغرس بإقرارِ صرفٍ استثنائيٍّ بمليارات الدولارات لمعالجة المشكلة الكارثية التي تعصف ببلدهم وسمعتهم، فيما لا يزال العالم يسمع عنترياتِ دونالد ترامب وبعضِ أركان إدارته الذين يلوِّحون بالتصعيد ضد إيران، وما يعنيه ذلك من تبعاتٍ اقتصاديةٍ على الاميركيين والعالم، وإمداداتٍ عسكريةٍ وماليةٍ استثنائيةٍ للكيان الصهيوني، الذي اعتبرته نتائجُ انتخابات الكونغرس عالةً على الشعب الأميركي.

ولأنَّ مشكلةَ المطارات الأميركية ليست عابرةً، فالعبرةُ بما سيهبط على مدارجها من المواقف الأميركية الصاخبة، وما يليها من خطواتٍ ضد إدارة ترامب المتهمة بالتقصير والإهمال وتضييع الأولويات، وما سيعنيه ذلك من فتحٍ للمزيد من الملفات.

ولا شكَّ في أنَّ الطائرةَ التي حملت رئيسَ جهاز الموساد الصهيوني «رومان غوفمان» إلى واشنطن، موفدًا من بنيامين نتنياهو ، قد تأثرت كثيرًا بأزمة المطارات، من حيث عدم قدرة غوفمان على التحليق بعيدا بملفاته العسكريةِ والامنيةِ ضد ايران.

أمّا الطائراتُ الأميركية التي لم تتأثر لا بأزمة المطارات ولا بنتائج الانتخابات، فهي تلك التي وهبوها للصهاينة لقصف الفلسطينيين واللبنانيين، وتُعينها جرّافاتٌ وتفجيراتٌ تأتي على ما تبقّى من الحياة العمرانية في قرى الجنوب اللبناني ، ضمن تصعيدٍ صهيونيٍّ لافتٍ.

في الحياة السياسية، مواقفُ رئاسيةٌ لافتةٌ، على مسمع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، اطلقها الرئيس جوزيف عون بشأن التمسك باليونيفيل ومرجعية القرار 1701 ومقاربة ملف السلاح، وسط خشية لبنانية من الفراغ الأمني مع انتهاء عمل قوات اليونيفيل، وإصرار الأميركي على عدم التجديد لها.

ومن جديد، أكّد حزب الله، عبر رئيس المجلس السياسي السيد إبراهيم أمين السيد، أنَّ المقاومةَ وسلاحَها موجودان لمواجهة الاحتلال، ومن المعيب الحديث عنهما في ظل الاحتلال، داعيًا الجميع إلى الالتفات إلى المتغيرات الاقليمية والعالمية التي ساهم بصنعها اهل الحق في محور المقاومة، الذين أثبتوا بصمودهم ان اميركا لم تعد دولة عظيمة.

بقلم : علي حايك

تقديم: سهيل دياب

المصدر: موقع المنار