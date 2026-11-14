رئيس لجنة شؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى: بتوجيهات كريمة من السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي تم العفو عن المئات من أسرى الطرف الآخر ممن تم أسرهم في جبهات القتال خلال السنوات الماضية