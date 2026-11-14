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    عربي وإقليمي

    القوات اليمنية تعلن استهداف تحشيدات في خرز بلحج وتحصي 72 غارة سعودية خلال 24 ساعة

      أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، استهداف تحشيدات تابعة للقوات السعودية يشرف عليها الضابط السعودي بدر الحربي في منطقة خرز بمحافظة لحج، بعدد من الصواريخ الباليستية.

      وقال سريع إن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدد كبير من الآليات.

      وأضاف أن الطيران الحربي السعودي شنّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 72 غارة جوية استهدفت أعياناً مدنية في محافظات صعدة وتعز ولحج والجوف، باستخدام طائرات «إف 15» أقلعت من قاعدة خميس مشيط.

      وبحسب سريع، بلغ إجمالي الغارات الجوية والهجمات الصاروخية السعودية منذ بدء التصعيد على اليمن 5020.

      المصدر: الاعلام الحربي اليمني

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