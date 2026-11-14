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    متحدث القوات المسلحة اليمنية: العدوان السعودي نُفِّذ من طائرات “F-15” أقلعت من قاعدة خميس مشيط

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