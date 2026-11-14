الخارجية الإيرانية تؤكد تمتع ايران بحقها في الدفاع عن نفسها في حال تعرضها لأي عدوان جديد

مراسلنا محمد حسن قاسم من طهران طلعنا على آخر المستجدات. المصدر: موقع المنار