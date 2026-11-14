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    الخارجية الإيرانية تؤكد تمتع ايران بحقها في الدفاع عن نفسها في حال تعرضها لأي عدوان جديد

    مراسلنا محمد حسن قاسم من طهران طلعنا على آخر المستجدات.

    المصدر: موقع المنار

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