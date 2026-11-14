اتحاد الوفاء يطالب بمعالجة مخالفات التصريح للضمان وتحسين الأجور وحماية المتقاعدين

طالب المجلس التنفيذي لاتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بمعالجة مخالفات الشركات الكبيرة لقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واتخاذ إجراءات لحماية العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود، وتحسين الأجور والتقديمات الاجتماعية في مواجهة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس في مقر الاتحاد في بيروت، خُصّص لوضع الخطوط العريضة لبرنامج عمله السنوي للعام المقبل، ومناقشة واقع الحركة النقابية والعمالية والتحديات التي تواجهها، والمسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق الاتحاد العمالي العام.

وبحث المجتمعون التطورات والمستجدات، مؤكّدين ضرورة إعطاء الأولوية للقضايا المطلبية العامة والخاصة.

وتوقّفوا خصوصاً عند مخالفات قالوا إن شركات كبيرة ترتكبها، تشمل عدم التصريح عن عدد من الأجراء وإبقاءهم مكتومين، وعدم التصريح عن الرواتب والأجور الفعلية، بما ينعكس سلباً على التوازن المالي للصندوق ومداخيله وتعويضات نهاية الخدمة وحقوق العمال والمضمونين، في ظل غياب المعالجة المطلوبة من الجهات المعنية والمطّلعة على الملف.

وشدّدوا على ضرورة تكثيف المتابعة النقابية، معلنين أن الاتحاد سيعزّز مواكبته لهذه القضايا ومتابعة التجاوزات التي تمسّ حقوق المضمونين.

كما تناول الاجتماع أوضاع المتقاعدين وضرورة الاهتمام بشؤونهم ومطالبهم، ولا سيما متقاعدو القطاع الخاص الخاضعون لنظام الضمان الاجتماعي.

وفي الملف المعيشي، دعا المجتمعون السلطة السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها إزاء تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، واتخاذ إجراءات جدية وفاعلة لتحسين الأجور والتقديمات الاجتماعية وحماية أصحاب الدخل المحدود، بما يضمن الحد الأدنى من مقوّمات العيش الكريم ويخفّف الأعباء المتزايدة عن المواطنين.

وبمناسبة يوم الشهيد المقاوم، وجّه المجتمعون التحية والإجلال إلى الشهداء الذين بذلوا دماءهم دفاعاً عن الوطن وكرامته وسيادته، مؤكّدين الوفاء لتضحياتهم وتضحيات عائلاتهم، والتمسّك بالقيم الوطنية التي جسّدوها في الدفاع عن لبنان.

وفي ختام الاجتماع، أكدوا التمسّك بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، باعتبارها ركيزة أساسية لحماية لبنان وصون سيادته والدفاع عن أرضه وشعبه ومواجهة الاعتداءات والتهديدات التي تستهدفه. واتفقوا على استكمال البحث في عدد من النقاط والملفات خلال اجتماعات لاحقة.

المصدر: موقع المنار