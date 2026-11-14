ناصر الدين: تعليق تداول بعض الأدوية لحين استكمال تقييمها وتأمين العلاجات الآمنة أولوية

أعلن وزير الصحة العامة، الدكتور ركان ناصر الدين، أن الوزارة اتخذت، للمرة الأولى، قراراً بتعليق تداول بعض الأدوية إلى حين استكمال تقييمها وفق الإرشادات والمعايير المحدّثة، مؤكداً أن تأمين الأدوية المنقذة للحياة والأكثر حاجة، بأفضل جودة وسعر ممكنين، يشكّل أولوية رغم محدودية الإمكانات المالية.

جاء ذلك خلال افتتاح النسخة السابعة من المؤتمر السنوي لجمعية «كيدز فيرست»، المعنية بدعم الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الدم، بعنوان «من الطفولة إلى المراهقة: مستجدات في أمراض السرطان واضطرابات الدم»، وتحت شعار «شجاعتهم تلهم مهنتنا»، برعاية ناصر الدين وحضوره.

وشارك في المؤتمر رئيسة الجمعية اللبنانية لطب الأطفال، الدكتورة منى علامة، وممثلة الجمعية اللبنانية لأمراض الدم ونقل الدم، الدكتورة أدليت عيناتي، والخبير في معهد غوستاف روسي لأبحاث السرطان وعلاجاته، الدكتور بيار خنيصر، ومؤسس جمعية «كيدز فيرست» ورئيسها، الدكتور بيتر نون، وحشد من الأطباء والاختصاصيين والخبراء.

مراجعة معايير الأدوية وتوسيع التغطية العلاجية

أكد ناصر الدين أن التطورات المتسارعة في القطاع الصحي، ولا سيما في مجال الأدوية والابتكار، تفرض مواكبة المستجدات العلمية، موضحاً أن التحدي الأساسي يتمثّل في ضمان حق المرضى في الحصول على علاجات آمنة وفعّالة، من دون تحميل النظام الصحي أعباء مالية إضافية.

وذكّر بالخطوات التي اتخذتها الوزارة أخيراً لدراسة وتقييم عدد من الأدوية الحيوية المماثلة المستوردة من دول غير مرجعية، والتي دخلت السوق اللبنانية استناداً إلى إرشادات منظمة الصحة العالمية الصادرة عام 2009، ما استدعى مراجعة المعايير وتحديثها بما يتلاءم مع التطورات العلمية.

وكشف أن الوزارة تواصلت مع الجهات الدولية المختصة بتقييم الأدوية، للاستفادة من خبراتها ووضع قواعد وأنظمة جديدة تواكب المعايير الحديثة، مشيراً إلى تعليق تداول بعض الأدوية إلى حين استكمال تقييمها.

وأضاف أن الوزارة استقطبت خبرات أكاديمية من جامعات مرموقة تضم كليات وأقساماً متخصصة في الصيدلة، لتعزيز دقة التقييم وضمان سلامة الأدوية وجودتها.

وأوضح أن وضع قواعد متقدمة تستند إلى أسس علمية يشكّل خطوة أساسية لتطوير التقديمات الصحية للأطفال، نظراً إلى حساسية هذا الملف، ولا سيما أن أوضاع الأطفال المصابين بأمراض الدم لا تحتمل الانتظار.

وأشار إلى أن تطوير الأنظمة وتوسيع البروتوكولات العلاجية المعتمدة أتاحا توفير حلول علاجية إضافية، لافتاً إلى الانعكاسات الإيجابية لإدراج عمليات زرع نقي العظم ضمن التغطية الاستشفائية الكاملة التي تتولاها الوزارة.

وأكد استعداد وزارة الصحة، رغم محدودية إمكاناتها المالية، لبذل كل ما يلزم لتأمين الخدمات الصحية، قائلاً إن الوزارة «تضع كامل طاقاتها في خدمة اللبنانيين، ولن تدّخر جهداً أو مالاً في سبيل توفير العلاج لمن يحتاج إليه».

وشدّد على أن مقاربة الملف تنطلق من اعتبارات إنسانية وأخلاقية وشرعية، وتقتضي تحقيق التوازن بين مسؤولية إدارة الأموال المؤتمنة عليها الوزارة والوفاء بالتزاماتها في تأمين الأدوية والعلاجات للمرضى المستحقين.

نون: دعم الوزارة أبقى علاجات الأطفال مستمرة

استُهلّ حفل الافتتاح بالنشيد الوطني، ثم ألقى نون كلمة أوضح فيها أن الجمعية وقفت، على مدى أكثر من عشرين عاماً، إلى جانب الأطفال المصابين بالسرطان وعائلاتهم، عبر الدعم العلاجي والحضور الدائم والمساندة.

وأكد أن الجمعية لم تتراجع خلال أصعب السنوات التي مرّ بها لبنان، انطلاقاً من رسالتها التي يلخّصها شعار «نحن نحارب السرطان».

وشكر وزير الصحة، منوّهاً بدعم الوزارة في تأمين أدوية الأطفال المصابين بالسرطان واضطرابات الدم وتغطية تكاليفها، ومؤكداً أن هذا الدعم أبقى العلاجات مستمرة «بالمعنى الحرفي للكلمة».

وأوضح أن برنامج المؤتمر يتناول أحدث المستجدات والابتكارات في التشخيص والعلاج، إضافة إلى إطلاق عدد من العلاجات الجديدة في لبنان، بما يمثّل خطوة إلى الأمام بالنسبة إلى المرضى.

خنيصر: كل طفل يستحق فرصاً متكافئة في التشخيص والعلاج

من جهته، أوضح خنيصر أن معهد غوستاف روسي يُعدّ من المراكز الرائدة في مجال السرطان في أوروبا، بفضل التزامه برعاية المرضى والبحث العلمي والابتكار والتعليم.

وشدّد على أهمية تبادل المعرفة وبناء تعاون وثيق يضمن استفادة المرضى، عبر الحدود، من التطورات في رعاية المصابين بالسرطان، ولا سيما في طب أورام الأطفال.

وأكد أن كل طفل يُشخّص بالسرطان، أينما كان يعيش، يستحق الفرص نفسها للحصول على تشخيص دقيق وعلاجات مبتكرة وأفضل فرصة ممكنة للنجاة.

وأضاف أن طب أورام الأطفال يعتمد بصورة متزايدة على التعاون المتعدد الاختصاصات، الذي يجمع أطباء الأورام وعلم الأمراض والأشعة والجراحين وعلماء الأحياء الجزيئية والباحثين، مؤكداً أنه «لا يمكن لأي اختصاصي بمفرده، أو مؤسسة بمفردها، تحقيق ذلك».

واعتبر أن مؤتمرات مثل «كيدز فيرست» تبني جسوراً معرفية بين المتخصصين والمؤسسات والدول.

عيناتي: قيمة التقدّم العلمي في تحسين حياة المرضى

واعتبرت عيناتي أن انعقاد المؤتمر، رغم التحديات التي تواجه لبنان، يشهد على تصميم المجتمع الطبي على مواصلة تطوير العلم والتعليم ورعاية المرضى، وعلى الإيمان بمستقبل البلد والاعتزاز بالانتماء إليه.

وقالت إن «التقدّم العلمي لا معنى له إلا عندما يُترجم إلى نتائج أفضل وحياة أفضل للمرضى»، مشيرة إلى أن أثر عمل الأطباء، عندما يتعلق الأمر بالأطفال، يتجاوز الحاضر ليُسهم في رسم ملامح حياة كاملة.

ودعت إلى تحويل المعرفة إلى أفعال والعمل المشترك لضمان استفادة كل طفل من أعلى معايير الرعاية، مؤكدة أن أعظم إنجاز للأطباء لا يقتصر على المعرفة المكتسبة، بل يشمل الحياة التي يحسّنونها والإرث الذي يتركونه للأجيال اللاحقة.

علامة: خفض كلفة الدواء يجب ألّا يكون على حساب الجودة والسلامة

بدورها، تناولت علامة الأثر العميق للأزمة الاقتصادية في النظام الصحي، مشيرة إلى صعوبات العائلات في تحمّل تكاليف العلاج، والضغوط الهائلة على المستشفيات، وتزايد صعوبة الحصول على الأدوية الأساسية.

وقالت إن المرض ينبغي أن يكون مصدر الخوف الأكبر للعائلة التي لديها طفل مصاب بالسرطان، بدلاً من القلق بشأن كلفة الجرعة التالية أو العثور على الدواء أو استمرار العلاج من دون انقطاع.

وتطرّقت إلى المخاوف المتعلقة بجودة بعض أدوية السرطان المتداولة في السوق اللبنانية وموثوقيتها، موضحة أن تساؤلات أُثيرت بشأن بعض الأدوية الجنيسة والحيوية المماثلة، بما فيها منتجات يُحتمل دخولها بإجازات استثنائية أو عبر قنوات لم تخضع للتقييمات العلمية والتقنية والرقابية اللازمة.

وأكدت أن هذه الأدوية يمكن أن توفّر بدائل مهمة وأقل كلفة إذا استوفت المعايير المطلوبة، وأن بلد المنشأ أو انخفاض السعر لا ينبغي أن يكونا معياراً للحكم عليها، بل التسجيل وفق الأصول، ومعايير التصنيع، والأدلة العلمية، ومراقبة الجودة، والتوزيع الموثوق.

وشدّدت على أن إتاحة الدواء بأسعار مقبولة أمر أساسي، لكن خفض الكلفة «يجب ألّا يكون أبداً على حساب الجودة والسلامة والفعالية العلاجية».

وثمّنت جهود رئيس مجلس الوزراء، الدكتور نواف سلام، ووزير الصحة لمعالجة المخاوف والتحقيق في المخالفات المشتبه بها، معتبرة أنها خطوات مهمة لاستعادة الثقة بالنظام الدوائي، ومعربة عن أملها في إرساء نظام مستدام يضمن أدوية آمنة وفعّالة وميسورة الكلفة.

كما أشارت إلى أن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية أصبحت شريكاً لا غنى عنه في دعم العائلات وسدّ الثغرات الصحية، مثمّنة دور «كيدز فيرست» في مساعدة الأطفال على العلاج ومنح عائلاتهم الأمل.

لكنها أكدت أن الدعم الخيري، مهما بلغ سخاؤه، لا يمكن أن يحلّ محل مسؤولية الدولة في ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية بصورة عادلة ومستدامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام