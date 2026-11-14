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   4 جمادى الآخرة 1448   
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    مصادر فلسطينية: العدو يفجّر صناديق مفخخة للمرة العاشرة بعد إلقائها من مُسيرات قرب مستشفى دار السلام شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع

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