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    لبنان

    ورشة في المعيصرة تبحث الإدارة المتكاملة للنفايات وسبل دعم البلديات وتطوير أدائها

      نظّمت مديرية العمل البلدي في جبل لبنان والشمال، صباح السبت 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، ورشة تدريبية حول الإدارة المتكاملة للنفايات، في مجمّع الإمام علي، عليه السلام، ببلدة المعيصرة، بمشاركة عدد من رؤساء البلديات في المنطقة، لبحث آليات التطبيق المحلي وسبل تعزيز الجاهزية البيئية والخدمية.

      وافتُتحت الورشة بكلمة لمدير المديرية، سامر قبلان، رحّب فيها بالمشاركين، مؤكداً أن «الأولوية الأولى والهدف الأساسي للمديرية هما الوقوف إلى جانب البلديات وتطوير أدائها».

      وأوضح أن اللقاءات والدورات التدريبية المتخصصة تشكّل أدوات عملية لترجمة هذا التوجّه، عبر تعزيز الدعم وتوفير المساندة الإدارية والتشريعية التي تمكّن المجالس البلدية من أداء دورها في خدمة المواطنين والمجتمعات المحلية، ولا سيما في ظل التحديات المتزايدة.

      وتناول مسؤول العمل البلدي المركزي، الدكتور محمد بشير، في محاضرة متخصصة، «قانون الإدارة المتكاملة للنفايات» رقم 38/2026، الذي ورد في مادة الورشة أن مجلس الوزراء أقرّه أخيراً.

      وقدّم بشير عرضاً لبنود القانون وآليات تطبيقها عملياً ضمن النطاق الجغرافي لكل بلدية، مستعرضاً البرامج والآليات المستحدثة لمساندة البلديات وتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم، بما يخفّف الأعباء البيئية والخدمية ويساعد على تحويل ملف النفايات إلى فرصة لتنمية مستدامة.

      وشهدت الورشة نقاشات ومداخلات من رؤساء البلديات، تناولت الهواجس الميدانية والعقبات المحلية، وسبل الاستفادة من البرامج المستحدثة وتبادل الخبرات لتحسين إدارة هذا الملف.

      واختُتمت بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين مديرية العمل البلدي والمجالس البلدية، ومواجهة الاستحقاقات الخدمية بروح الفريق الواحد، بما يسهم في ترسيخ بيئة محلية سليمة وتطوير الأداء البلدي لتلبية احتياجات المواطنين وتطلّعاتهم.

      المصدر: موقع المنار

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