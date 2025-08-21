عاجل

17 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون في رسالة إلى وزير الخارجيّة ماركو روبيو بالضغط على الاحتلال لتوفير الحماية للصحافيين الدوليين والسماح لهم بالدخول إلى قطاع غزة