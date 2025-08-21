الخميس   
   21 08 2025   
   27 صفر 1447   
   بيروت 09:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    17 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون في رسالة إلى وزير الخارجيّة ماركو روبيو بالضغط على الاحتلال لتوفير الحماية للصحافيين الدوليين والسماح لهم بالدخول إلى قطاع غزة