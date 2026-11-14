الأرجنتين | انفجار غاز في ضاحية بوينس آيرس يوقع 20 جريحًا بينهم 5 في حالة خطرة

أسفر انفجار ناجم عن تسرب غاز في أحد أحياء الضاحية الجنوبية لبوينس آيرس عن إصابة 20 شخصًا، خمسة منهم إصاباتهم خطرة، وفق ما أعلنت الدفاع المدني.

ووقع الانفجار بعد أن أتلف عمال شركة الغاز أنبوبًا أثناء قيامهم بأعمال صيانة في الشارع، ما أدى إلى تسرب الغاز واشتعاله.

وامتدت ألسنة اللهب إلى منازل ومحال تجارية ومركبات، بحسب ما أظهرته لقطات تلفزيونية، فيما أمر رجال الإطفاء بإخلاء منطقة الحادث.

وقال كلاوديو أرالي، المدير العام للدفاع المدني في بلدية لانوس التابعة لضواحي بوينس آيرس “حتى الآن لدينا 20 جريحًا، وأخطر الحالات وعددها خمس نُقلت إلى مستشفى إيفيتا في لانوس، فيما نُقل الباقون إلى مستشفيات محلية مختلفة”.

وأوضح أرالي بشأن أسباب الحريق أن “موظفي متروغاز، الشركة المتعاقدة لتزويد الغاز الطبيعي المنزلي، وشركة متعاقدة من الباطن كانوا يعملون في الموقع. ومن الواضح أنهم ثقبوا أنبوبًا متوسط الضغط تسبب في التسرب والانفجار”.

المصدر: وكالة يونيوز