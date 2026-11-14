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    نيويورك تايمز عن وكالة الطيران الفيدرالية المكسيكية: إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية طلبت عدم إقلاع الطائرات إلى أمريكا

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