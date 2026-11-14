‏صفارات الإنذار تدوي في ثاني قاعدة عسكرية أمريكية داخل بريطانيا خلال ليلة واحدة

‏ أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، نقلاً عن شهود عيان، بدويّ صفارات الإنذار والتحذير الأمني في ثاني قاعدة عسكرية داخل الأراضي البريطانية خلال ليلة واحدة.

‏ وشملت الحادثة قاعدة «فلتول» الجوية، التي تستخدمها القوات الجوية الأمريكية، حيث شهدت تفعيل أنظمة الإنذار الأمني.

‏ وتُعد هذه الحادثة الثانية من نوعها التي تشهد فيها قواعد عسكرية داخل بريطانيا تفعيل صفارات الإنذار خلال ليلة واحدة.

‏ ولم تتضح حتى الآن أسباب إطلاق الإنذارات أو طبيعة التهديد المحتمل.

وكانت وسائل إعلام بريطانية افادت ان أفرادا من القوات الأمريكية احتموا بقاعدة راف لاكنهيث ببريطانيا بعد نشاط مشبوه لمسيرة

وقالت ان الجنود لم يتأثروا بالنشاط المشبوه للمسيرات في قاعدة راف لاكنهيث التي تستضيف قوات أمريكية.

المصدر: صحيفة ديلي ميل البريطانية