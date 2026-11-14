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    دولي

    انقطاع خدمات مايكروسوفت يُعطّل قطاع الرعاية الصحية في المملكة المتحدة

      أثّر انقطاع واسع النطاق لخدمات مايكروسوفت على خدمات الشركة في 74 دولة، مما أدى إلى تعطيل الوصول إلى أدوات مثل Outlook وTeams وOneDrive وSharePoint.

      تشير التقارير إلى أن نطاق الحادث يتجاوز المشاكل اليومية للمستخدمين. فعلى سبيل المثال، في المملكة المتحدة، تعطلت خدمات الشرطة والمستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات. وفي أستراليا، كانت وكالة الاستخبارات والشرطة الفيدرالية والمدارس والهيئات الحكومية من بين المؤسسات المتضررة.

      أعلنت مايكروسوفت أن عدم توفر بعض الخوادم بشكل غير متوقع قد وضع ضغطًا كبيرًا على الخوادم المتبقية، مما تسبب في انتشار العطل.

      وأعلنت مايكروسوفت أن حالة الخدمة قد تحسنت تدريجيًا مع تطبيق إجراءات تقنية، ولكن سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تعود جميع الخدمات إلى العمل بكامل طاقتها.

      المصدر: وكالة فارس

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