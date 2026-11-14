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    وزير الأمن القومي الأمريكي: نضع احتمال وقوع هجوم سيبراني في الحسبان خلال التحقيق في العطل لكننا لا نعرف حتى الآن إن كان هو السبب

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