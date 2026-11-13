ملخص الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان ليوم الجمعة

افاد مراسل قناة المنار بملخص الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان حتى الساعة ٢٣:٣٠ من صباح الجمعة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦:

أولاً: القصف المدفعي المعادي

قصف مدفعي استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي ميس الجبل وعيترون. قصف مدفعي استهدف وادي السلوقي في محاور شقرا ومجدل سلم، وبين قبريخا والقنطرة. قصف مدفعي استهدف وادي زبقين وأطراف البلدة لجهة منطقة النفخة. قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة برعشيت. قصف مدفعي استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثا وحاريص. قصف مدفعي استهدف بلدة حداثا، وتجدد القصف عليها. قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة زوطر الشرقية، ومحيط المدينة الكشفية. قصف مدفعي استهدف وادي الحجير، لجهة تولين. قصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري. قصف مدفعي استهدف بلدة بني حيان. قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة ميفدون، وتجدد القصف عليها. قصف مدفعي استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر وميفدون. قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة كفرتبنيت. قصف مدفعي استهدف قرية الخريبة المحاذية لبلدات إبل السقي والخيام والماري.

ثانياً: الغارات الجوية

غارتان معاديتان استهدفتا وادي قيس في مدينة الخيام، باتجاه نهر الشاغورية. غارة معادية استهدفت بلدة كفرتبنيت.

ثالثاً: استهدافات الدبابات والآليات العسكرية

دبابة ميركافا معادية استهدفت منزلاً بقذيفة في مشاع ميفدون. دبابة ميركافا معادية استهدفت أطراف بلدة القنطرة لجهة قبريخا بقذيفة. دبابة ميركافا معادية استهدفت أطراف بلدة زوطر الشرقية بقذيفة. دبابة ميركافا معادية استهدفت أطراف بلدة برعشيت بعدد من القذائف.

رابعاً: التمشيط بالأسلحة الرشاشة

تمشيط كثيف من أطراف بلدة مجدل زون باتجاه وادي زبقين، وتجدد التمشيط باتجاه البلدة. تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة زوطر الشرقية، بالتزامن مع تحركات الآليات المعادية. تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بني حيان. تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة صربين. تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة القنطرة. تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي السلوقي بين بلدتي ميس الجبل وشقرا. تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدتي برعشيت وبيت ياحون.

خامساً: تحركات الآليات والقوات المعادية

تحرك آليات معادية في وادي زبقين. تحرك آليات معادية في بلدة زوطر الشرقية. تقدم آليات معادية باتجاه منطقة عين السماحية عند أطراف بلدة زوطر الشرقية، بالتزامن مع التمشيط بالأسلحة الرشاشة والقصف المدفعي. تحرك آليات معادية على طريق دوبيه – ميس الجبل. تحرك قوة معادية مؤللة من بلدة الطيري باتجاه بلدة حداثا.

سادساً: التفجيرات

تفجيرات متتالية نفذها جيش العدو عند أطراف بلدة زوطر الشرقية لجهة وادي النهر. تفجيرات متكررة نفذها جيش العدو عند نهر زوطر الشرقية. عملية تفجير نفذها جيش العدو في بلدة طلوسة.

سابعاً: القنابل الصوتية والمضيئة

محلقة معادية ألقت قنبلة صوتية باتجاه بلدة ياطر من دون وقوع إصابات. محلقة معادية ألقت قنبلة عند أطراف بلدة ميفدون. العدو ألقى قنابل مضيئة فوق بلدة الناقورة.

المصدر: موقع المنار