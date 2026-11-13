ملخص الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان ليوم الجمعة

افاد مراسل قناة المنار بملخص الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان حتى الساعة ٢٣:٣٠ من صباح الجمعة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦:
أولاً: القصف المدفعي المعادي
- قصف مدفعي استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي ميس الجبل وعيترون.
- قصف مدفعي استهدف وادي السلوقي في محاور شقرا ومجدل سلم، وبين قبريخا والقنطرة.
- قصف مدفعي استهدف وادي زبقين وأطراف البلدة لجهة منطقة النفخة.
- قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة برعشيت.
- قصف مدفعي استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثا وحاريص.
- قصف مدفعي استهدف بلدة حداثا، وتجدد القصف عليها.
- قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة زوطر الشرقية، ومحيط المدينة الكشفية.
- قصف مدفعي استهدف وادي الحجير، لجهة تولين.
- قصف مدفعي استهدف بلدة المنصوري.
- قصف مدفعي استهدف بلدة بني حيان.
- قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة ميفدون، وتجدد القصف عليها.
- قصف مدفعي استهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر وميفدون.
- قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة كفرتبنيت.
- قصف مدفعي استهدف قرية الخريبة المحاذية لبلدات إبل السقي والخيام والماري.
ثانياً: الغارات الجوية
- غارتان معاديتان استهدفتا وادي قيس في مدينة الخيام، باتجاه نهر الشاغورية.
- غارة معادية استهدفت بلدة كفرتبنيت.
ثالثاً: استهدافات الدبابات والآليات العسكرية
- دبابة ميركافا معادية استهدفت منزلاً بقذيفة في مشاع ميفدون.
- دبابة ميركافا معادية استهدفت أطراف بلدة القنطرة لجهة قبريخا بقذيفة.
- دبابة ميركافا معادية استهدفت أطراف بلدة زوطر الشرقية بقذيفة.
- دبابة ميركافا معادية استهدفت أطراف بلدة برعشيت بعدد من القذائف.
رابعاً: التمشيط بالأسلحة الرشاشة
- تمشيط كثيف من أطراف بلدة مجدل زون باتجاه وادي زبقين، وتجدد التمشيط باتجاه البلدة.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة زوطر الشرقية، بالتزامن مع تحركات الآليات المعادية.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بني حيان.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة صربين.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة القنطرة.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي السلوقي بين بلدتي ميس الجبل وشقرا.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدتي برعشيت وبيت ياحون.
خامساً: تحركات الآليات والقوات المعادية
- تحرك آليات معادية في وادي زبقين.
- تحرك آليات معادية في بلدة زوطر الشرقية.
- تقدم آليات معادية باتجاه منطقة عين السماحية عند أطراف بلدة زوطر الشرقية، بالتزامن مع التمشيط بالأسلحة الرشاشة والقصف المدفعي.
- تحرك آليات معادية على طريق دوبيه – ميس الجبل.
- تحرك قوة معادية مؤللة من بلدة الطيري باتجاه بلدة حداثا.
سادساً: التفجيرات
- تفجيرات متتالية نفذها جيش العدو عند أطراف بلدة زوطر الشرقية لجهة وادي النهر.
- تفجيرات متكررة نفذها جيش العدو عند نهر زوطر الشرقية.
- عملية تفجير نفذها جيش العدو في بلدة طلوسة.
سابعاً: القنابل الصوتية والمضيئة
- محلقة معادية ألقت قنبلة صوتية باتجاه بلدة ياطر من دون وقوع إصابات.
- محلقة معادية ألقت قنبلة عند أطراف بلدة ميفدون.
- العدو ألقى قنابل مضيئة فوق بلدة الناقورة.
المصدر: موقع المنار