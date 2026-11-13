القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا تحشيدات “العدو ” السعودي في منطقة الطوال بجيزان بصاروخين بالستيين وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة وخلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم سودانيون