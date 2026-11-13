ترامب يجدد تهديده للمنشآت المدنية الايرانية

جدد الرئيس الاميركي ترامب تهديده لايران مستخدما مصطلحات التدمير واستهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية وسط عدم التوصل لاتفاق معها وفق الشروط الاميركية.

وقال دونالد ترامب انه “يمكنه تدمير قطاع الطاقة في إيران خلال يوم واحد، ولن يستغرق الأمر سوى 3 أيام لتدمير قطاع الطاقة والصناعة والبنى التحتية الإيرانية”.

وكان ترامب كرر طيلة فترة الحرب على ايران وما بعدها استخدام تهديدات ضد ايران ككل بما تتضمنه من حكم وشعب ومنشآت بالتدمير الكامل حسب وصفه او تعابير تشكل انتهاكا للقانون الدولي والانساني بعد ان كانت الحرب ضد ايران تسببت بآلاف الشهداء المدنيين.