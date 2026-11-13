القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مخازن الأسلحة التابعة “للعدو السعودي ” في معسكر رأس عباس بمحافظة عدن بالصواريخ الباليستية والمسيرات وكانت الإصابة دقيقة وأدت إلى احتراقها