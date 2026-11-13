الجمعة   
   13 11 2026   
   3 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 22:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    النائب الحاج حسن للمنار: الذي يمس بأمن الدولة هو العدو الإسرائيلي الذي يفجر ويحتل 60 قرية لبنانية

      مواضيع ذات صلة

      التضخم يزداد في الولايات المتحدة وبيسنت يتمنى عدم رفع أسعار الفائدة بسبب الحرب ضد إيران

      التضخم يزداد في الولايات المتحدة وبيسنت يتمنى عدم رفع أسعار الفائدة بسبب الحرب ضد إيران

      وكالة الطاقة الدولية: تسارع سحب النفط من احتياطي الطوارئ حتى فبراير بسبب الحرب ضد ايران

      وكالة الطاقة الدولية: تسارع سحب النفط من احتياطي الطوارئ حتى فبراير بسبب الحرب ضد ايران

      القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا تحشيدات “العدو ” السعودي في منطقة الطوال بجيزان بصاروخين بالستيين وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة وخلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم سودانيون

      القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا تحشيدات “العدو ” السعودي في منطقة الطوال بجيزان بصاروخين بالستيين وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة وخلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم سودانيون