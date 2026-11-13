القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا تحشيدات “العدو ” السعودي التابعة للضابط السعودي بدر الحربي في منطقة خرز وخور عميرة بمحافظة لحج بعدد من الصواريخ الباليستية وكانت الإصابة مباشرة وخلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى