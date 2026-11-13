الوزير مرقص: مجلس الوزراء وافق على خطة الكهرباء وهي تبدأ على المدى القريب باستجرار الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي إلى معمل دير عمار

اكد وزير الاعلام بول مرقص عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، “الحاجة إلى خطة متكاملة للكهرباء تشمل تأمين الغاز الطبيعي والإنتاج والنقل والتوزيع والجباية”، مشيرًا إلى أنّ “مجلس الوزراء أخذ علمًا بعرض وزير الطاقة والعرض القطريّ، وفقًا للبنى التحتية وبناء معامل كهرباء و​الطاقة المتجددة​، ووافق على الخطة وكلّف الوزير استكمال المفاوضات”، وقال: “تبدأ الخطة على المدى القريب باستجرار الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي إلى معمل دير عمار وتحويل تشغيله من الغاز أويل إلى الغاز الطبيعي ما يؤدي إلى خفض ملموس في كلفة الإنتاج”.

اضاف: “على المدى القريب تقوم الركيزة الأساسية للخطة على استقدام الغاز الطبيعي المسال لتغطية وتغذية معامل الإنتاج في معمل دير عمار الحالي ومعامل الزهراني والذوق، ويجب أن تنتقل القدرة الإنتاجية في السنوات المقبلة إلى ما لا يقل عن 3000 إلى 3500 ميغاوات، وسيكون الجزء الأكبر من هذه القدرة من مصادر الطاقة المتجددة”.

وتابع: “هناك حاجة إلى إعادة تطوير شبكة النقل والاستثمار فيها كي تستوعب الطاقة المنتَجة من المعامل الجديدة ومشاريع الطاقة المتجددة وتنقلها إلى مراكز الاستهلاك على نحوٍ آمن”.

واشار الى انه “يجري العمل على إشراك القطاع الخاص في التوزيع والجباية من خلال مشغلي أنظمة التوزيع وفق الإطار الذي تعتمده الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء”، لافتا الى ان “المفاوضات ستستمر مع الجانب القطري لاستكشاف إمكان تسريع تنفيذ المعامل في دير عمار”.