قالت الرئاسة التركية إن تركيا وقطر وقعتا اتفاقية دفاع مشترك اليوم الجمعة، بعد اجتماع الرئيس رجب طيب أردوغان مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في إسطنبول.
وأضافت الرئاسة التركية في بيان على منصة إكس “أكد الرئيس أردوغان أننا سنواصل العمل معا لمنع تجدد الحرب في منطقة الخليج، وإرساء أساس للحوار وتحقيق السلام”.
ونقل البيان عن أردوغان قوله إن تركيا وقطر تعملان على تطوير شراكتهما في مجال الطاقة وتنويعها، وإن تعاونهما في قطاع الدفاع سيستمر في النمو.
وأضاف البيان “أكد الرئيس أردوغان أن اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعتها تركيا وقطر اليوم ستضيف بعدا آخر لأخوتنا”.