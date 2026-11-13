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    تركيا وقطر وقعتا اتفاقية دفاع ​مشترك

      قالت الرئاسة التركية إن تركيا وقطر وقعتا اتفاقية دفاع ​مشترك اليوم الجمعة، بعد اجتماع الرئيس رجب ‌طيب أردوغان مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في إسطنبول.

      وأضافت الرئاسة التركية في بيان على منصة ​إكس “أكد الرئيس أردوغان أننا سنواصل العمل معا ​لمنع تجدد الحرب في منطقة الخليج، وإرساء ⁠أساس للحوار وتحقيق السلام”.

      ونقل البيان عن أردوغان قوله ​إن تركيا وقطر تعملان على تطوير شراكتهما في ​مجال الطاقة وتنويعها، وإن تعاونهما في قطاع الدفاع سيستمر في النمو.

      وأضاف البيان “أكد الرئيس أردوغان أن اتفاقية الدفاع المشترك ​التي وقعتها تركيا وقطر اليوم ستضيف بعدا آخر ​لأخوتنا”.

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