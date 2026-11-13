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    وزير الخارجية العراقي: سنقع في فخ العقوبات الذاتية جرّاء الضغط الأميركي لإغلاق المعابر الحدودية وفرض حصار على إيران وهذا غير مقبول

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