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   13 11 2026   
   3 جمادى الآخرة 1448   
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    خطباء الجمعة في لبنان يحذّرون من الرهان على أميركا والعدو الاسرائيلي

    خطباء الجمعة في لبنان يدعون السلطة الى عدم الرهان على امريكا واسرائيل.

    المصدر: موقع المنار

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